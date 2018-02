Curitiba e região têm o 15º caso de arrastão em ônibus neste ano

Curitiba registrou mais um arrastão em ônibus coletivo na tarde de ontem. Um assaltante com uma arma de fogo levou pertences, entre eles celulares e dinheiro, de 20 passageiros na linha Bairro Novo. Foi o 15º arrastão registrado em Curitiba e região neste ano. O arrastão aconteceu na Rua Ourizona, 690, no Sítio Cercado. O assaltante fugiu. Contando os casos de 2017, são mais de 50 até o momento.Os passageiros ficaram muito assustados, mas não houve agressão física por parte do assaltante.

Um balanço do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) mostra que a Linha Bairro Novo A foi a mais atacada neste ano. O sindicato insiste na instalação de câmeras nos veículos para reduzir os ataques e assaltos.

A Urbs, por sua vez, destaca que o sistema de transporte de Curitiba já conta com cerca de 500 câmeras instaladas em estações-tubo e terminais, além de estar testando câmeras no interior de algumas linhas para definir o melhor padrão técnico e a eficiência dos equipamentos e planejar o item de fábrica na renovação da frota. Os 25 biarticulados que chegarão em março, inclusive, já contarão com câmeras.