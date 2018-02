ASAS Resgate está em busca de mais 'anjos'

ONG forma socorristas e regatistas (foto: Divulgação)

A Associação dos Socorristas Anjos do Sul (ASAS), uma organização sem fins lucrativos que atua na região metropolitana de Curitiba, pede ajuda. Fundada em agosto de 2014, a entidade tem como objetivo formar socorristas e brigadistas para salvar vidas e colaborar na prevenção de acidentes. Para se manter, porém, precisa de doações financeiras e também o apoio de um maior número de voluntários.

Segundo Dircelia Hortz, socorrista resgatista voluntária, a entidade depende de doações, uma vez que o único rendimento fixo é por meio do curso de formação de socorristas e resgatistas – o valor do curso, contudo, é baixo para garantir que o maior número possível de alunos possa completar a formação.

Os gastos da organização, porém, são altos. Além dos custos com a Base, como aluguel, água e luz, a entidade precisa bancar a manutenção de uma ambulância usada que ganharam no começo de 2017 da prefeitura de Agudos do Sul, além das despesas por conta do diesel e materiais usados nos atendimentos.

Além do aspecto financeiro, porém, a entidade também está em busca de mais anjos. “Hoje em dia é muito difícil você formar uma equipe de voluntários”, desabafa Hortz. “Eu amo o que eu faço. É muito bom ajudar alguém que de repente se vê em uma situação de risco e você poder acalmá-lo, dizer que é socorrista e está ali para ajudá-lo”, complementa.

Para isso, todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, a entidade oferece aulas teóricas e práticas do curso de socorrista, com a participação de professores voluntários. O valor é baixo para o aluno poder fazer o curso completo. Além disso, a entidade também oferta palestras em escolas e comunidades, apoio em eventos e realiza campanhas educativas.

“Temos excelentes professores que dispõe do seu tempo para vir dar aula, mas sempre serão bem-vindos aqueles que quiserem nos ajudar com algum tipo de conhecimento a mais”, destaca a voluntária.

SERVIÇO

Associações dos Socorritas Anjos do Sul – ASAS Resgate

O que é: Organização sem fins lucrativos que tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser

humano, através de ações voltadas para treinamento, consicentização no atendimento pré-hospitalar em situações de urgência, palestras, campanhas educativas, simulações, apoio a vitimas de acidentes e auxílio de primeiros socorros até o atendimento definitivo dos órgãos competentes

Site: https://www.facebook.com/asasresgate/

Telefones: (41) 99571-6875 – Dircelia / (41) 99101-4613 - Marcelo

Como ajudar: Para arrecadar fundos, a organização realiza bazares, tade do pastel e também oferece curso de socorristas. Para ficar por dentro, basta acompanhar o Facebook da entidade. Se quiser ajudar de outra forma, basta entrar em contato com a Dircelia ou o Marcelo, diretores da ONG.

Como se voluntariar: Todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, é ofertado aulas teóricas e práticas do curso de socorrista. O valor é baixo para que todos possam fazer o curso completo