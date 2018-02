Datena quer deixar ‘Brasil Urgente’ para ter novo programa

O apresentador do “Brasil Urgente”, José Luiz Datena, 60 anos, afirmou ontem que deixara o comando do programa policial para dedicar ao seu mais novo projeto. Durante a apresentação da nova programação da Band em São Paulo, Datena comentou sobre seu programa dominical “Agora é com Datena”, que estreia no dia 1º de abril. “Se pudessem analisar minha felicidade em sair de um programa policial. A Band queria fazer uma transição lenta, mas por mim, sairia hoje mesmo”, disse Datena. Para seu lugar no “Brasil Urgente”, o apresentador anunciou o seu filho, Joel Datena, que já vinha apresentando algumas programas, principalmente nos fins de semana. “Meu filho está preparado para fazer o programa. Quem teve a ideia foi Rosana Saad [diretora de relações públicas da Band]. Ele ficará no meu lugar praticamente encerrando a minha carreira.” O apresentador disse ainda que se preparou a vida inteira para fazer um programa como esse aos domingos. Sem muitos detalhes, a Band apresentou o novo programa de Datena como uma atração em busca de novos talentos musicais.

Celebridades

Marido faz xixi em via pública e deixa Kim Kardashian sem graça

O rapper Kanye West fez a mulher, Kim Kardashian, ficar envergonhada, ontem. Ele não segurou a vontade de ir ao banheiro durante a ida a um depósito com a mulher e fez xixi na parede do estabelecimento em Los Angeles (Estados Unidos). A socialite foi flagrada visivelmente sem graça e seguiu caminhando com a cabeça abaixada para dentro do local, onde iria fazer uma sessão de fotos. A cena ocorreu um dia depois que Kim Kardashian publicou pela primeira vez uma foto de sua filhinha mais nova, Chicago.

Música

Rock? Fãs cantam ‘Evidências’ em saída de show do Foo Fighters

Quem disse que rockeiros não curtem outros estilos musicais? Após o show do Foo Fighters no Rio de Janeiro, no último dia 25, alguns fãs reunidos na saída do estádio do Maracanã, onde a apresentação ocorreu, resolveram cantar um clássico da música nacional: ‘Evidências’. “Diz que é verdade / que tem saudade / que ainda você pensa muito em mim...”, ecoaram as vozes em um dos corredores de acesso na hora da saída. Márcio Tadeu, fã de banda que estava no show, registrou o momento em seu Facebook. O Foo Fighters vai se apresentar em Curitiba nesta sexta-feira.

Televisão

Fátima Bernardes encontra ex-aluna de balé após 37 anos

A apresentadora de TV Fátima Bernardes encontrou ontem uma velha conhecida após 37 anos: uma ex-aluna de balé, dos tempos em que Fátima atuava como professora. O Encontro com Fátima Bernardes fluía normalmente, com uma conversa com a médica Liliana. No final da conversa, uma foto no telão chamou a atenção dos convidados: Fátima Bernardes como professora de balé e a aluna, no canto. “Você foi minha aluna?”, perguntou Fátima, surpresa. “Liliana! Você tinha cinco anos? Nossa, que incrível! Eu comecei a dar aula com 16, foi minha primeira turma. Que coisa impressionante!”, disse a apresentadora de 55 anos.

Luto

Exposição sobre ‘Harry Potter’ ganha visitação online no Google

O Google Arts & Culture está lançando, junto à The British Library e ao Pottermore, a coleção The History of Magic (Harry Potter: Uma História Mágica) e disponibilizando o conteúdo online. Entre os itens disponíveis para consulta do público no site estão manuscritos e desenhos originais feitos pela própria J. K. Rowling, autora dos livros. É possível também passar por uma experiência de realidade aumentada, aprender lições de “magia”, histórias sobre astronomia e as criaturas mágicas do mundo bruxo. A novidade está acessível em português brasileiro, além de cinco outras línguas. Veja em

www.google.com/culturalinstitute/beta/project/harry-potter-a-history-of-magic

Níver do dia

Dino Zoff

Ex-futebolista italiano, goleiro na Copa de 1982

76 anos