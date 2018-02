Ratinho Jr pede extinção de contrato

Liderado pelo deputado estadual e pré-candidato ao governo do Estado, Ratinho Júnior, o bloco PSD-PSC – maior da Assembleia Legislativa, com 14 deputados – apresentou ontem três requerimentos sobre a 48º fase da Operação Lava Jato, deflagrada na semana passada para investigar suspeitas de superfaturamento em obras e repasses a empresas de fachada nas concessões do pedágio do Paraná. Um dos requerimentos pede a extinção do contrato com a Econorte, apontada pelo Ministério Público Federal (MPF) como responsável pelo esquema que teria desviado R$ 63 milhões para pagamento de propina a agentes públicos, em troca de aumentos de tarifa e aditivos contratuais.

O bloco de Ratinho Jr pediu ainda a anulação dos aumentos de tarifa concedidos à concessionária. Em outro requerimento, dirigido ao Tribunal de Contas do Estado, os dois partidos pedem a realização de uma auditoria nos contratos e aditivos, e atualização das planilhas de obras e preços de tarifas da Econorte.

O terceiro requerimento pede à Agência Reguladora do Paraná (Agepar) - que fiscaliza as concessões públicas no Estado – uma análise técnica das planilhas de obras e de evolução de preço das tarifas. Segundo Ratinho Junior a operação do Ministério Público Federal expôs uma série de irregularidades na forma de gestão do contrato da Econorte que justificam os pedidos. “São questionamentos que já vem sendo feitos há muito tempo, mas agora com a ação da Polícia Federal e o processo na Justiça, essas demandas ganham o respaldo que a população precisava. Vamos agir com seriedade e precisão técnica e legal nessa discussão”, alegou.