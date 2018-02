Após ajuste, Curitiba fecha contas de 2017 ‘no azul’

Vitor Puppi: “Ainda temos muitos desafios, mas a cidade recuperou liquidez” (foto: Luiz Costa/SMCS)

A prefeitura de Curitiba fechou 2017 com uma receita total de R$ 8,320 bilhões contra uma despesa de R$ 8,029 bilhões, o que significa um superávit de R$ 291,2 milhões. Os dados foram apresentados pelo secretário municipal de Finanças, Vitor Puppi, em audiência de prestação de contas na Câmara de Vereadores. Segundo ele, o resultado positivo obtido depois de ter iniciado o ano com um déficit de R$ 2,19 bilhões só foi possível graças às medidas de ajuste fiscal propostas pelo prefeito Rafael Greca (PMN) e aprovado pelo Legislativo em meio à grande polêmica, em especial com os servidores públicos, que tiveram os salários congelados.

De acordo com os dados oficiais, o resultado primário - que não considera gastos com juros e operações de crédito, foi positivo, de R$ 113 milhões. Já o resultado nominal, que inclui despesas com juros, foi de R$ 511 milhões negativos. “Nossas receitas em termos reais caíram em alguns impostos”, explicou o secretário, lembrando que a previsão inicial era de uma receita de R$ 8,650 bilhões. “A situação mudou e mudou bastante. Ainda temos muitos desafios, mas a cidade recuperou sua capacidade financeira”, afirmou.

Outra questão é que apesar das medidas de corte de gastos, as despesas tiveram um crescimento real de 5,36%. Isso foi motivado pela mudança na contabilidade da prefeitura em relação à gestão anterior, do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT), alega a atual gestão. “Essas despesas antes corriam por fora (do orçamento)”, disse Puppi.

De acordo com o secretário, com o ajuste fiscal, a prefeitura recuperou sua “liquidez”. “Temos pago rigorosamente em dia todos os contratos da prefeitura, as obrigações de 2017. Não há nada atrasado. Claro que prefeitura tem um prazo (para os pagamentos)”, apontou. “Conseguimos adiantar o 13º do funcionalismo no ano passado. Claro que a recuperação da capacidade do município para investir vem com o tempo”, avaliou. “A principal preocupação é a recuperação da credibilidade. Nossos fornecedores da Capital, quando oferecem seus contratos, calculam a inadimplência. Acabam contanto com isso quando fazem suas ofertas nos procedimentos licitatórios”, disse Puppi. Segundo ele, sem as medidas do chamado Plano de Recuperação “o município desligaria aos poucos”.

Dívida - Em relação à dívida interna da prefeitura, o maior débito é com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC), “acrescidos em apenas dois anos”, afirmou o secretário. O limite de pessoal atual, de 46,51%, está abaixo do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 51,3%, e do máximo, de 54%. Segundo a prefeitura, sem as medidas de ajuste fiscal, esse porcentual teria chegado a 58,3% – muito acima do limite.

Das receitas próprias, o imposto com a maior evolução nos últimos anos foi o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), de R$ 603,8 milhões em 2017, mas o Imposto Sobre Serviços (ISS) continua a maior fonte, tendo arrecadado R$ 1,054 bilhão no ano passado.

No detalhamento por áreas, Puppi destacou os investimentos da saúde, cuja dotação inicial era de R$ 1,668 bilhão, mas cuja verba chegou a R$ 1,750 bilhão, ao absorver débitos da gestão anterior – ou seja, atingiu um índice de 22,01% enquanto a exigência é de 15%. Na educação, o percentual foi de 27,83%, acima da exigência constitucional de 25%.