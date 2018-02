Peça ‘O Enigma’ estreia hoje no 8º Festival Comédia EnCena

Peça ´O Enigma` se passa dentro de trem (foto: Guillermo Giansanti)

Hoje, estreia a peça O Enigma, no 8º Festival Comédia EnCena. Um dia especial, onde a primeira sessão, às 20h30 é para imprensa e convidados e a sessão das 21h, aberta ao público. Uma das peças de maior sucesso do Festival é inspirada na obra do ‘Assassinato no Expresso Oriente’ de Agatha Christie. A peça parte do Saguão da Serra Verde Express (Rodoferroviária) e segue no trem em movimento. O desfecho de cada apresentação é outra atração, já que o público “brinca” de detetive e ajuda a desvendar o mistério da noite.

A peça ‘O Enigma’ é um espetáculo de investigação inspirado na obra ‘Assassinato no Expresso Oriente’ de Agatha Christie. Partindo do Saguão da Serra Verde Express (Rodoferroviária), a peça segue no trem em movimento e conta uma história recheada de suspense, mistério e comédia, com a participação direta do público, que ajudará a desvendar ‘O Enigma’. O grande detetive da noite ganhará uma viagem de trem.

Serviço

Datas e horários: Quarta-feira - 28/02 – 21h; Sexta-feira - 23/03 - 21h; Sábado - 24/03 - 21h; Domingo - 25/03 - 21h

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Local: Serra Verde Express – Estação Ferroviária - Av. Presidente Affonso Camargo, 330 – Centro.

Valores dos ingressos: R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia).



Valores: De R$10,00 a R$80,00

Horário de funcionamento da Bilheteria do Teatro Barracão EnCena: Segunda a sábado, das 9h às 21h e 1 hora antes das apresentações.

Site: www.teatrobarracaoencena.com.br

Facebook: /BarracaoEncena

Instagram: @teatrobarracaoencena

Telefone: (41) 3223-5517

Rua Treze de Maio, 160 - Centro

Sobre o 8º Festival Comédia EnCena

O 8º Festival Comédia EnCena, estreou no dia 22 de fevereiro e fica até o dia 25 de março, traz em sua programação 26 espetáculos em 90 apresentações, que acontecerão tanto no palco do Teatro Barracão EnCena, como pelas ruas de Curitiba.

Essa edição do Festival, que é patrocinado pelo Ministério da Cultural e pela empresa Fox Lux e realizado pela Barracão EnCena Produções Artísticas, traz comédias para todos os gostos e idades. Na programação, encontram-se comédias já conhecidas do público como O Enigma – apresentado dentro de um trem, As Senhoritas e Anáguas Florais e Gin Tônica, estreias como a comédia para jovens Crush, os melhores espetáculos de rua de Curitiba, o espetáculo O Porteiro que vem diretamente do Rio de Janeiro para se apresentar pela primeira vez em palcos curitibanos e muito mais.

E como forma de tornar o teatro uma cultura cada vez mais acessível, o 8º Festival Comédia EnCena terá áudio-descrição e intérprete de libras em todas as apresentações, inclusive nas apresentações de rua. Alunos da rede pública de ensino pagarão valor promocional para poder ter acesso aos espetáculos, e algumas instituições beneficentes já possuem lugar garantido como público do Festival.

A programação completa do Festival pode ser encontrada no site do Teatro Barracão EnCena e nas redes sociais. Os ingressos para assistir os espetáculos que acontecerão no Teatro já estão à venda na Bilheteria, e no site do Teatro Barracão EnCena.