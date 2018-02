‘Encrenca’ apenas ‘cumpre tabela’ na programação de domingo

Para os padrões da Rede TV!, 5 pontos de média na Grande São Paulo (um dos principais mercados do país), num domingo à noite podem ser vistos como um mar de audiência. E é o que o ‘Encrenca’ tem conquistado no fim de semana, sem muito esforço é verdade, valendo-se basicamente de coisas da internet. Cada 1 ponto no Ibope corresponde a 71.855 domicílios ou 201.061 indivíduos. A audiência atual não deixa de ser bem interessante, mas serve apenas para cumprir tabela, posicionando o programa atrás de Globo, SBT e Record. Ao contrário do ‘Pânico’ em outros tempos, o ‘Encrenca’ não tem poder de fogo para mais nada. Até por isso, as chances de alguma mudança no ranking são nenhuma. Da mesma forma que a Rede TV! não é capaz de ameaçar o grupo de cima, congelada em sua faixa, fica a expectativa sobre o que a Band fará, a partir de agora, para tentar salvar o seu domingo, porque o quadro é muito preocupante. Apesar da crise em cartaz, existe a necessidade de novos investimentos nesse dia, até para dar uma resposta ao público e ao mercado.

As participações não param em ‘O Outro Lado do Paraíso’, na Globo. Depois de Bruno Montaleone, que gravou terça-feira suas primeiras cenas como irmão de Mariano (Juliano Cazarré), agora a equipe procura uma atriz para viver Diva, filha de Mercedes (Fernanda Montenegro) e mãe de Cléo (Giovana Cordeiro). Ela virá para uma festa de casamento, já que a jovem deixará o bordel e se unirá a Xodó(Anderson Tomazini).

O GNT definiu ‘Missão Design’ como título do novo programa de Fernanda Paes Leme, que começa ser gravado nesta quinta-feira. ‘Triplex’ era o nome anterior e foi descartado. Agora, a apresentadora investe em uma competição entre profissionais da arquitetura, com a obrigação de decorar casas-contêineres. Depois da primeira temporada, ela irá retomar os trabalhos do ‘Desengaveta’.

Bruna Calmon está de volta ao comando do ‘Reclame’, programa do Multishow que destaca bastidores e curiosidades do mercado publicitário. E traz como novidades os quadros ‘Os Novos Líderes Criativos’ e ‘Mulheres Líderes do Mundo da Comunicação’. A 12ª temporada do ‘Reclame’ estreia no dia 1º de março, às 17h.

Por se tratar de uma trama com cenas também de ação e aventura, além do romance, a equipe de produção de arte de ‘Orgulho e Paixão’, substituta de ‘Tempo de Amar’, teve que reproduzir com fidelidade as motos utilizadas nas corridas do Motoqueiro Vermelho, personagem de Malvino Salvador.

Para retratar esse universo do motociclismo, na nova das 18h, a emissora buscou um fornecedor que pudesse recriar as motos originais do início do século XX. A produção de arte contará com oito motos no total, confeccionadas exclusivamente para a novela.

Isabelle Drummond não viverá a protagonista de ‘O Tempo Não Para’, novela escolhida para substituir ‘Deus Salve o Rei’ na faixa das 19h da Globo. A atriz continua escalada para ‘Verão 90 Graus’, que virá na sequência. O diretor Leonardo Nogueira pretende anunciar ainda nesta semana a atriz que fará o principal papel da próxima das sete.

Fabiola Gadelha terá um espaço para discutir temas como comportamento e curiosidades, no novo jornal das manhãs da Record. Esse quadro ainda não tem previsão de estreia.

Bruno Peruka grava nesta quarta-feira o último piloto desse novo jornal das manhãs. O material, como passo seguinte, será avaliado pelo comando do jornalismo.

Em relação à nota sobre cessão de imagens da Copa publicada na terça, apaga a parte que diz que os programas esportivos da Band não poderão mostrar gols ou lances. A Globo esclareceu melhor a questão e diz que não existe esse veto. Basta que também eles sigam o critério abaixo: “No caso dos jogos, serão cedidos 3% de sua duração total, aproximadamente 2 minutos e 45 segundos por partida. No caso das cerimônias, será cedido um minuto. As imagens só poderão ser exibidas em programas jornalísticos regulares”.

ZZ vai voltar – Bia Sion vai voltar à série ‘Detetives do Prédio Azul’, do Gloob, como a bruxa Zoraida Zorga. A atriz que em breve também estará no ar como a Rainha de Lúngria, contracenando com Marco Nanini em ‘Deus Salve o Rei’. A 10ª temporada de ‘DPA’ tem estreia prevista para o segundo semestre.

Lorena Queiroz e Larissa Manoela estarão juntas no musical ‘A Noviça Rebelde’, a partir de 28 de março no Teatro Renault em SP.

Em abril, o canal Sony estreia ‘A Roupa Ideal’, seu mais novo programa, com apresentação de Arlindo Grund. A primeira temporada terá um total de 13 episódios produzidos em parceria com a Santa Rita Filmes.

Raoni Carneiro está colaborando no projeto do ‘Vídeo Show’ para Portugal. É o ‘Sem Cortes’, que terá apresentação de Ricardo Pereira. O programa estreia em 10 de março na Globo de lá.

Elenco de ‘Malhação – Viva a Diferença’ vai acompanhar o último capítulo nos Estúdios Globo.

Fernanda Rodrigues comemorou sua volta às gravações de ‘O Outro Lado do Paraíso’. Achava que não seria mais lembrada.

Cátia Fonseca vem muito forte em sua estreia, quinta, na Bandeirantes. Ela terá como atrações, além de Fernando e Sorocaba, nomes como Datena, Ricardo Boechat, Paloma Tocci, Renata Fan, Ana Paula Padrão, Denílson, Neto, Milton Neves, Amaury Junior e os jurados do 'Masterchef', Jacquin, Paola e Fogaça.