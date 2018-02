Câmara aprova medida que facilita renegociação de dívida dos Estados  

ANGELA BOLDRINI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (27) o texto base da medida provisória que dispensa os Estados de exigências para a renegociação de dívidas com a União. O texto agora segue para análise do Senado. O texto da medida dispensa, por exemplo, a apresentação de certidão regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e do Cadastro Informativo de Créditos. Também fica suprimida a exigência de que os Estados e municípios tenham de estar em dia com os planos anteriores de renegociação de dívidas feitos pela União em 1993, 1997 e 2001. No regime de recuperação, os Estados podem suspender o pagamento das dívidas e refinanciar os valores, em troca de ajuste fiscal. A Medida Provisória 801/2017 foi editada em setembro e é assinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ocupava interinamente o cargo de presidente da República durante viagem de Michel Temer a Nova York. Sem consenso, a oposição tentou obstruir a votação da matéria, apresentando diversos requerimentos de adiamento e retirada de pauta, rejeitados pelo plenário. Os destaques propostos pela oposição também foram rejeitados.