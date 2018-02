Taiwan vai proibir utensílios plásticos até 2030 (foto: Divulgação)



Para reduzir a poluição de plásticos, Taiwan acaba de anunciar um plano radical. Até 2019 serão proibidos os canudos em lojas e restaurantes. E este é só o começo de um projeto que se estenderá pelos próximos 12 anos. Além disso, a partir de 2025 a população terá que pagar uma taxa para usar canudos, sacos, copos e utensílios descartáveis.

COLIT aprova área de escape na BR-277

A emissão da Autorização Ambiental do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para a construção de área de escape na BR-277 foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Desenvolvimento do Litoral (Colit), nesta quarta-feira (21). A instalação da área de segurança é considerada obra de utilidade pública e ocorrerá para evitar acidentes na descida da Serra do Mar.

Oficina define combate a espécies invasoras

Mais de quarenta técnicos do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Ibama, representantes de secretarias estaduais do meio ambiente e sociedade civil, participam, em Brasília, de oficina que vai propor mecanismos de implementação da "Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras", que tem como objetivo evitar a introdução e dispersão dessas espécies, controlá-las ou erradicá-las e reduzir seus impactos ambientais.

O que são espécies exóticas invasoras

A Convenção sobre Biodiversidade (CDB) define como espécies exóticas invasoras aquelas que a introdução e disseminação ameaçam a diversidade biológica. São organismos que ocorrem fora de sua área de distribuição natural, onde passam a se reproduzir, prejudicando outras espécies nativas. Elas quebram o equilíbrio ambiental por falta de predadores naturais ou condições que as limite.

Começa o Smart City Expo em Curitiba

Começa hoje (28), em Curitiba o Congresso Smart City Expo Curitiba, edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. Sob a chancela da FIRA Barcelona Internacional – consórcio público formado pela Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona – a capital paranaense receberá grandes nomes internacionais do urbanismo, arquitetura e sustentabilidade, além de agentes públicos que promoveram transformações em grandes cidades.