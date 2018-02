Deputado da chapa de Andrés é eleito presidente do Conselho do Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em eleição realizada na noite desta terça-feira (27), no Parque São Jorge, o deputado federal Antonio Goulart dos Reis (PSD-SP) foi eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Candidato de situação, ele recebeu 175 votos, contra 102 de Thales Oliveira, nome da oposição. A escolha do novo comandante do órgão era uma prova de fogo para a influência política de Andrés Sanchez, escolhido presidente do clube no início de fevereiro, apesar da rejeição de parcela da torcida. Por conta disso, Andrés (33% dos votos) precisou fazer concessões a Paulo Garcia (22%), segundo colocado nas eleições. Candidato da situação no Conselho, o deputado Antonio Goulart dos Reis (PSD-SP) é uma escolha de Paulo, e não de Andrés, para a disputa do órgão. No último dia 3, Goulart vestiu a camisa de Garcia e fez boca de urna na tentativa de auxiliar o então candidato. Ele costuma ser apoiado nas eleições que disputa fora do clube pela Gaviões da Fiel. Na chapa situacional, Sanchez teve direito da escolha do candidato a vice-presidente do Conselho, que é Ademir de Carvalho, ex-presidente do órgão. Para a escolha dos dois secretários candidatos, novamente prevaleceu a posição de Paulo Garcia. O primeiro secretário é Denis Piovesan, filho do ex-diretor financeiro Emerson Piovesan, candidato à vice-presidência no grupo de Garcia no último dia 3. O segundo, Antonio Paulo, foi escolha de Andrés. Apesar da junção em torno do nome de Goulart, curiosamente, Paulo Garcia move ação criminal contra a empresa responsável pelas urnas eletrônicas da eleição do Corinthians, que escolheram Sanchez presidente. A Justiça deve tomar decisão em primeira instância nos próximos dias a respeito do caso. Andrés, em nota, chegou a lamentar esse movimento.