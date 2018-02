TJD pune Kanu com dez jogos por briga em Ba-Vi; Vitória só recebe multa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) julgou na noite desta terça-feira (27) os 15 denunciados do polêmico clássico entre Vitória e Bahia, realizado no domingo retrasado (18), pelo Campeonato Baiano. O primeiro a ter conhecimento de sua sentença foi o zagueiro Kanu, que recebeu dez jogos de suspensão por agressão -evitou punição pela acusação de ameaça. Já o técnico Vágner Mancini, acusado de orientar Bruno Bispo a forçar o segundo amarelo para provocar o fim do jogo, acabou absolvido. Além do treinador, os zagueiros Ramon e Bruno Bispo, o atacante André Lima e o supervisor Mário Silva, todos envolvidos na polêmica que resultou no fim antecipado do jogo, também foram absolvidos. Já o Vitória, julgado por encerrar a partida 'de forma intencional' e prejudicar terceiros, ficou livre de rebaixamento ou exclusão do Campeonato Baiano e terá de pagar multa de R$ 100 mil. "Não é factível que o Vitória tenha entregado o jogo para prejudicar o Bahia", justificou o presidente da sessão, Jaime Barreiros. Rhayner, Denílson e Yago, do Vitória, e Edson e Rodrigo Becão, do Bahia, denunciados por agressão, foram punidos com oito jogos, enquanto Vinícius, que provocou a torcida rubro-negra comemorando seu gol com uma dança, levou dois jogos. Já o zagueiro tricolor Lucas Fonseca e o goleiro rubro-negro Fernando Miguel, julgados por ato hostil, foram absolvidos pelo tribunal. LEITURA LABIAL Em seu depoimento, Vágner Mancini voltou a negar que tenha orientado o zagueiro Bruno Bispo a forçar o segundo amarelo e, consequentemente, ser expulso de campo. Questionado pelo procurador-geral Ruy Barbosa sobre qual frase disse (a Ramon), o técnico rubro-negro afirmou que não saberia dizer, uma vez que fala muitas coisas aos atletas durante uma partida. "Não há como tirar conclusões sobre o que o técnico disse, apenas suposições", alegou o presidente da sessão. Já o relator Maurício Saporito argumentou que ninguém é perito para afirmar o que foi dito pelo técnico à beira do gramado e alegou que a Procuradoria deveria ter solicitado perícia para o caso. CONFIRA TODAS AS PENAS: - Esporte Clube Vitória Denúncia: Provocar suspensão do jogo causando prejuízo desportivo a terceiros Pena: Pena de R$ 100 mil - Vágner Mancini (técnico) Denúncia: Ferir ética disciplinar/suspender jogo Pena: Absolvido - Mario Silva (supervisor) Denúncia: Ferir ética disciplinar / suspender jogo Pena: Absolvido - Bruno Bispo Denúncia: Ferir ética disciplinar / suspender jogo Pena: Absolvido - André Lima Denúncia: Ferir ética disciplinar / suspender jogo Pena: Absolvido - Ramon Denúncia: Ferir ética disciplinar / suspender jogo Pena: Absolvido - Fernando Miguel Denúncia: Ato hostil Pena: Absolvido - Kanu Denúncia: Agressão e ameaça Pena: 10 jogos - Yago Denúncia: Agressão Pena: 8 jogos - Denílson Denúncia: Agressão Pena: 8 jogos - Rhayner Denúncia: Agressão Pena: 8 jogos - Lucas Fonseca Denúncia: Ato hostil (empurrar com força excessiva pescoço) Pena: Absolvido - Vinicius Denúncia: Comemorar com gestos obscenos Pena: 2 jogos - Edson Denúncia: Agressão Pena: 8 jogos - Rodrigo Becão Denúncia: Agressão Pena: 8 jogos