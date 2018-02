Quadrilha explode caixa eletrônico no Hospital das Clínicas paulista

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis criminosos armados explodiram um caixa eletrônico instalado no complexo do Hospital das Clínicas, no centro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (28). Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha rendeu os seguranças e invadiu o prédio dos ambulatórios na avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, por volta das 4h30. Os criminosos explodiram um dos caixas eletrônicos instalados no local e fugiram de carro. A Polícia Militar não soube informar se os ladrões conseguiram levar o dinheiro da máquina. Esta não é a primeira vez que caixas eletrônicos instalados no complexo hospitalar são alvos de criminosos. Em fevereiro do ano passado, em uma ação semelhante uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico que ficava em frente ao prédio administrativo do HC na rua Doutor Ovídio Pires de Campos.