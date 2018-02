Amália recupera a memória e grita pelo nome de Afonso em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória de Rodolfo (Johnny Massaro) é pouco ovacionada pelas pessoas da plateia. Amália (Marina Ruy Barbosa) desperta ao ser encontrada por Tiago (Vinícius Redd) e Virgílio (Ricardo Pereira) perto da cabana na floresta. Tiago diz à irmã que ela passou a lua de mel com Afonso (Romulo Estrela) na cabana. Brice avisa a Virgílio que ele tem pouco tempo para impedir que Amália recupere a memória. Tiago vence Selena. Cássio (Caio Blat) se fere na disputa e Afonso decide substituí-lo como representante de Montemor. Samara deixa a casa de Constância e Martinho com Levi. Virgílio troca a proteção da lança de Afonso para prejudicá-lo. Amália recupera a memória e grita pelo nome de Afonso, no momento em que ele começa a luta.