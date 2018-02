Noiva de Lucas não aparece em sua eliminação no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ela não veio, ela não veio", a frase, proferida pela mãe de Lucas ao abraçar o filho, eliminado do 'BBB 18', já virou "meme" nas redes. Lucas não recebeu o abraço da noiva, Ana Lúcia, ao deixar a casa. O cearense talvez não esperasse, mas sua fama de traidor em rede nacional é tanta, que a noiva nem teve cara de aparecer na eliminação. Tiago Leifert até tentou proteger o eliminado, mas voltou atrás. "Esse assunto é muito delicado, envolve uma terceira pessoa que não participou do programa", começou ele, para logo em seguida mudar de ideia. "Tá, eu não ia falar disso mas vou falar. As pessoas aqui fora se incomodaram com a sua relação com a Jéssica." "Eu sei que errei. Estou errado e assumo. Quando o Caruso me chamou de Judas, acho que eu fiquei tão revoltado porque era eu mesmo admitindo que estava errado. Vou fazer o possível para tê-la de volta. Mas se ela não me quiser, irmão...", chorou Lucas, nos braços do apresentador. Leifert encerrou o programa cheio de dedos sobre o assunto. "Esse é um assunto muito delicado, envolve pessoas de fora, a gente acabou se intrometendo nesse relacionamento sem querer", continuou. "Uma situação íntima e difícil que tivemos que tratar aqui no programa." E ainda pediu aplausos da plateia ao eliminado: "O mais difícil você já fez, que é assumir esse tipo de coisa. Você foi muito corajoso!", elogiou Leifert, com postura de "amigão". Depois da entrevista, ele ainda escolheu Jéssica para ganhar o "testamento do eliminado", uma proteção para que ela não seja excluída da prova do líder.