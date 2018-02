Ônibus é incendiado na Raposo Tavares na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus foi incendiado na pista sentido São Paulo da rodovia Raposo Tavares, no km 14, próximo ao Shopping Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira (27). Por volta das 20h30, cerca de dez pessoas obrigaram todos a desembarcarem e atearam fogo no ônibus da empresa Transppass, que fazia a linha 809D-10 (Cohab Educandário-terminal Pinheiros). Um ônibus de outra empresa, que passava pela região, foi apedrejado pelos criminosos. Após os ataques, o grupo fugiu em direção à favela Jaqueline. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo, mas o ônibus ficou destruído. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa com queimaduras foi levada por populares ao pronto-socorro municipal Bandeirantes. O estado de saúde não foi informado. A Polícia Militar não soube informar o que teria motivado os ataques. Nenhum suspeito foi preso. A rodovia ficou parcialmente interditada nos dois sentidos até às 5h50 desta quarta (28) para o trabalho de perícia e limpeza da via, segundo o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).