'Fiz um carinho nela, uma carícia', admite Lucas após deixar o 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após deixar o "BBB 18", Lucas admitiu em entrevista ao site oficial do reality que rolou algo a mais com Jéssica. "Fiz um carinho nela", disse ele, que foi pressionado para ser mais específico, mas se manteve no eufemismo: "Foi uma carícia", descreveu. Ainda assim, ele nomeia de "amizade" seu relacionamento com a loura. Questionado se se arrepende da aproximação, ele disse que "gostaria de ter feito essa aproximação de outra forma". "Mesmo que eu fique solteiro jamais vai acontecer algo com Jéssica aqui fora", sentencia o empresário, que está determinado a reconquistar a noiva. "Eu vou para São Paulo o mais rápido possível, preciso conversar com a Ana Lúcia." "Eu tenho um carinho de amigo pela Jéssica, é só carinho de alguém que gosta e que não quer nada a mais", continuou ele. "Foi até uma necessidade. Lá na casa ficamos muito carentes. Uma necessidade minha e dela também." Durante o bate-papo, Lucas chegou a ver o Instagram da noiva, que alcançou mais de um milhão de seguidores. E ficou impressionado ao saber que agora ela tem até assessoria de imprensa. Em seguida, pediu para a entrevistadora rolar a barra do "feed" para ver se a noiva ainda tinha suas fotos antigas (ela tinha). "Eu devo estar sendo massacrado nas redes sociais", concluiu Lucas após alguns minutos de entrevista. VILÃO Como é de costume com todos os eliminados, Lucas analisou os participantes que seguem no jogo e deu seus palpites. Ele acredita que Wagner é o grande vilão da edição, e que Kaysar é falso. Caruso: ele ainda vai se revelar, ele tem um potencial maior. Kaysar: deve ter uma torcida grande aqui fora, mas acho que ele não leva o jogo a sério. Ele finge que não entende o que está acontecendo, mas entende sim. Gleici: é um amor de pessoa, fico feliz de ter falado com ela antes de sair. Mahmoud: é um cara inteligente, sincero, acho que ele está forte no jogo. Família Lima: acho que têm uma torcida forte aqui fora. Wagner: é o verdadeiro vilão do jogo. Ele é a cabeça e os outros dois (Caruso e Viegas) são a execução