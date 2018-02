Primeiro-ministro israelense pode visitar o Brasil em junho

DANIELA KRESCH JERUSALÉM (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, estuda fazer uma viagem histórica ao Brasil ainda neste ano. Segundo o jornal israelense “Jerusalem Post”, a visita aconteceria em junho, mas a data ainda não está confirmada. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, as negociações para a visita estão avançadas, mas, se ela ocorrer, certamente será marcada para antes do início da campanha para as eleições presidenciais. Pelo calendário do TSE, a propaganda eleitoral terá início em 16 de agosto. Netanyahu –que também atual como chanceler– aceitou o convite de visitar o Brasil feito pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, em encontro nesta terça-feira (27), em Jerusalém, no primeiro dia de uma viagem oficial de sete dias ao Oriente Médio. Mas, segundo informações do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, condicionou a visita à atualização e aprimoramento de acordos de cooperação internacional com o Brasil. "Israel está muito interessado nos contatos com o Brasil e acredita em seu potencial", disse Netanyahu no encontro com o chanceler brasileiro. Nunca um premiê israelense pisou no Brasil. Em setembro, Netanyahu visitou Argentina, Colômbia e México, na primeira viagem oficial de um primeiro-ministro israelense à América Latina. O Brasil ficou de fora. Para diminuir um pouco um certo mal-estar causado pela decisão, Netanyahu se encontrou com o presidente Michel Temer dias depois, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Além da data da visita, ainda paira no ar uma dúvida a quanto se Netanyahu estará no poder até junho. Ele está sendo investigado por corrupção e pode ser indiciado em algum dos casos em que está envolvido. Pela lei israelense, ele não é obrigado a renunciar mesmo se for indiciado. Mas seu antecessor, o ex-premiê Ehud Olmert, retirou-se do cargo em julho de 2008, um mês antes de ser indiciado (acabou sendo condenado e cumpriu 19 meses de prisão de fevereiro de 2016 a julho de 2017). A visita de Aloysio Nunes a Israel, a primeira de um chanceler brasileiro à região desde 2012, está sendo encarada como a retomada de um relacionamento mais estreito entre os dois países. Em todos os encontros do primeiro dia da visita, o chanceler fez questão de salientar que o mal-estar são águas passadas e que o Brasil que aprofundar o relacionamento com Israel em termos econômicos e diplomáticos. "O ministro está dando continuidade à uma retomada das relações", disse à reportagem o embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcellos, se referindo ao mal-estar entre os dois países em 2015 e 2016, quando o governo Dilma Rousseff não aceitou a nomeação de um embaixador israelense para o cargo em Brasília. "Houve aquele período muito ruim e, de um ano para cá, isso vem melhorando. Então, ele veio para sedimentar essa retomada." Antes do encontro com Netanyahu, o chanceler brasileiro se reuniu com o presidente israelense, Reuven Rivlin, que notou a importância de trabalhar para fortalecer os laços com o Brasil e observou: “Nós concordamos sempre politicamente, mas devemos ser claros que os boicotes não promovem o entendimento”.