F1 adia início do terceiro dia de testes após nevasca na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da sessão de testes da Fórmula 1 desta quarta-feira (28) foi adiado por cerca de três horas devido a nevasca que atinge a região de Barcelona, na Espanha, desde a última madrugada. Durante a manhã, os funcionários chegaram a limpar a pista para que os carros pudessem sair da garagem. Porém, voltou a nevar ao longo do dia e a organização teve que adiar a sessão. As equipes testam seus novos carros para a temporada de 2018 desde segunda-feira (26) na pista de Montmeló, na região de Barcelona. O australiano Daniel Ricciardo levou a Red Bull ao primeiro lugar na segunda, enquanto o alemão Sebastian Vettel foi o melhor de terça com a Ferrari. A temporada de Fórmula 1 terá início no dia 25 de março, na Austrália. Com os treinos suspensos, os pilotos de Fórmula 1 aproveitaram para brincar com o cenário pouco usual da categoria, que tem a temporada disputada quase que na totalidade ao longo da primavera/verão na Europa. “Não estou certo se é Espanha ou Finlândia”, brincou Kimi Raikkonen, representante do país conhecido pelas baixas temperaturas. Já o espanhol Fernando Alonso disse estar em uma "experiência ártica" ao publicar uma foto do carro coberto de neve.