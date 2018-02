Criança morre após ficar presa dentro de carro da família em Antonina

Um menino de 1 ano e 9 meses morreu em Antonina, no Litoral do Paraná, após ficar trancado dentro do carro da família por horas. Segundo o relato da página na rede social Cidadão em Ação, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13 horas desta última terça-feira, 27, quando recebeu uma solicitação de ajuda para encontrar a criança que havia desaparecido nas imediações do bairro Matarazzo.

