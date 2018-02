Inácio decide deixar Maria Vitória e voltar para o Brasil em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Augusto (Tony Ramos) não permite que Delfina (Letícia Sabatella) leve Tereza (Olivia Torres), mas a governanta o confronta. Tereza sofre ao ter que deixar a Quinta, e José Augusto consola a filha. Eva (Júlia Almeida) questiona Teodoro (Henri Castelli) sobre o fim do noivado dos dois. Celeste (Marisa Orth) percebe que Conselheiro está agindo de modo diferente. Olímpia (Sabrina Petraglia) reúne mulheres no Grêmio Cultural para falar sobre a agressão que sofreu de Palamedes. Lucerne (Regina Duarte) pede segredo a Gilberte sobre Cecília. Alzira (Deborah Evelyn) sofre vendendo as geleias com Pepito (Naicon Rodrigues). Geraldo (Jackson Antunes) se hospeda na pensão de Nicota (Olívia Araújo). Justino se orgulha do progresso nos estudos de Tiana. Inácio (Bruno Cabrerizo) decide voltar para o Brasil.