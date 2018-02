Julgamento altera trânsito e linhas de ônibus no Centro Cívico

(foto: Setran)

O trânsito no Centro Cívico foi alterado para a realização do segundo dia do júri popular do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Há pontos de bloqueio nos cruzamentos da Benedito Nicolau dos Santos com Euclides Bandeira, na esquina da Papa João XXIII com Lysimaco Ferreira da Costa e rua Ernani Santigo de Oliveira com a Cândido de Abreu.

O acesso à Rua Papa João XXIII está fechado, atrás do prédio da Prefeitura de Curitiba.

A linha de ônibus Interbairros I também foi alterada. No sentido horário, o itinerário perde três pontos de parada e segue pelas ruas Papa João XXIII, Aristides Teixeira e Cândido de Abreu. No sentido anti-horário, o ônibus segue direto pela rua Mário de Barros, mas não perde ponto.

As informações são da Superintendência de Trânsito (Setran)