No segundo dia, estimativa é de que os debates do julgamento tomem o dia todo

(foto: Narley Resende)

O juiz da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Juri, Daniel Avelar, estima que o júri do julgamento do ex-deputado estadual Luiz Fernando Carli Filho termine por volta das 18 horas desta quarta-feira, 28.

Nesta manhã de quarta-feira, Avelar conversou com alguns jornalistas ao chegar à sede do Tribunal. O juiz afirmou que neste segundo dia de julgamento as partes, defesa e acusação, devem realizar os debates técnicos sobre o caso. Ele disse que serão cerca de cinco horas, com intervalos para que os jurados possam descansar. Haverá ainda um intervalo para o almoço.