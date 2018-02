Roberta Miranda, Jojo Toddynho e Anitta repercutem saída de Lucas do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado nesta terça (27) com 49,92% dos votos, Lucas entrou nos trend topics brasileiro do Twitter durante a madrugada. Isso porque não foram só os internautas que comemoraram a saída do "noivo de Taubaté": diversas celebridades comentaram a eliminação também. Anitta, Jojo Todynho, Sonia Abrão, Roberta Miranda e inclusive o DJ Alok e Dennis DJ comentaram. As mulheres defenderam Ana Lúcia, a noiva de Lucas, e comentaram a relação do "brother" com Jéssica. "Adorei, eliminado. A noiva tinha que estar lá fora para esfregar a aliança na cara", comentou Jojo. Roberta Miranda postou um vídeo cômico comentando o caso: "Lucas, você é um bobo. Eu pouco assisto Big Brother mas eu acompanho pela internet o que falam de você. Você não pode ficar traindo sua noiva, tá bom? Não se trai amor!", comentou ela. No Twitter, os DJs lembraram do meme do "Lucas DJ", quando o "brother" masturbou Jéssica na cama, e decidiram se posicionar. "Vamos nos unir, juntos somos mais fortes. Esse novato não pode roubar nosso lugar", escreveu Dennis DJ. "Pelo jeito preciso voltar pro Brasil logo", acrescentou Alok.