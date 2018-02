Alimentos vencidos são apreendidos em sede de Ong de apoio a crianças carentes

(foto: Polícia Civil Divulgação)

Vários mantimentos vencidos foram apreendidos em uma operação policial em conjunto com a Vigilância Sanitária de Curitiba. O material foi apreendido em uma Organização Não Governamental (Ong) nacional que cuida de crianças carentes. Os mantimentos foram encontrados no depósito de uma das sedes da Ong, situada no bairro Cajuru, capital, após uma denúncia de uma das mães das crianças que ficam no local.

No momento que a equipe chegou no local os funcionários preparavam a alimentação das crianças com os produtos vencidos.