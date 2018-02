Recuperado de lesão, Gabriel Jesus diz que precisa evoluir fisicamente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus retornou aos gramados no último domingo (25) após quase dois meses parado por causa de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador atuou por cerca de 15 minutos na vitória por 3 a 0 do Manchester City sobre o Arsenal e disse que ainda irá evoluir. "Eu estou bem. Eu entrei e corri por 10 minutos. Não foi muito, mas aos poucos vou entrando nos jogos. Quanto mais eu treinar, será melhor. Eu retornei totalmente às atividades apenas há uma semana. Então, eu ainda irei evoluir e ficar melhor fisicamente", avaliou Gabriel Jesus. Gabriel Jesus não entrava em campo desde 31 de dezembro, quando se machucou na partida contra o Crystal Palace. Na ocasião, ele deixou o duelo chorando. Na partida contra o Arsenal pela final da Copa da Liga Inglesa, o brasileiro chegou a se envolver em uma pequena confusão com Wilshere. O meia do Arsenal se preparava para bater uma falta quando Gabriel Jesus se posicionou em frente à bola. Wilshere, então, chutou a bola em direção ao brasileiro, iniciando uma breve discussão. O árbitro rapidamente separou os dois e a torcida do City começou a pegar no pé do britânico.