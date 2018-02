Sanepar altera data de contas de água e esgoto de Cascavel

(foto: AEN)

As datas de emissão e de vencimento das faturas de água e esgoto de Cascavel terão alteração a partir desta quinta-feira (01). A readequação do serviço de leitura tem a finalidade de melhorar a produtividade e a qualidade das atividades prestadas pela empresa. A mudança deve atingir parte dos clientes em todas as regiões da cidade.

Durante a implantação das mudanças, os clientes poderão perceber variação no consumo tanto para mais quanto para menos, conforme o número de dias registrados entre uma leitura e outra. O período de leitura pode ser efetuado de 24 até no máximo 33 dias. E a alteração da data do vencimento deverá mudar de 1 a 5 dias.

A gerente regional da Sanepar, Rita Camana, explica que o período de transição não deve ultrapassar 60 dias e que as equipes de atendimento ao público estarão à disposição de todos para dar atendimento e prestar esclarecimentos. “O objetivo é adequarmos o sistema no menor tempo possível e com mínimo de impacto aos clientes”, dzi Rita.

Os clientes já estão recebendo um comunicado com as informações sobre as alterações e com a orientação para que, em caso de dúvidas ou de maiores esclarecimentos, liguem para o telefone 0800 200 0115 ou procurem os escritórios de atendimento ao público.

NOVAS DATAS - Após a implantação do novo sistema, o cliente poderá optar por outro vencimento de sua fatura, dentro das opções e critérios da empresa. Esta opção pode ser feita pelo site www.sanepar.com.br, pelo telefone 0800 200 0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile ou nos escritórios da Sanepar. “A Sanepar disponibiliza vencimentos alternativos, favorecendo o planejamento financeiro de cada família”, afirma a gerente.

DISTRITOS – As mudanças que estão sendo implantadas nesta reprogramação não atingem as faturas dos moradores dos distritos de São João, Juvinópolis e Rio do Salto.