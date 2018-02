Ceagesp promove festival de camarão e massas para comer à vontade por R$ 69,90

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quarta (28), às 18h, o festival de camarão e massas da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). O menu destaca a combinação de camarões com diversas opções de massas e molhos, mas também inclui pratos como risotos, filés à parmigiana, pizzas e outras receitas de inspiração italiana. O cardápio reúne mais de 50 itens pelo preço fixo de R$ 69,90 por pessoa, para comer à vontade e repetir quantas vezes quiser todas as opções disponíveis. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam e as de seis a dez anos pagam metade do preço. O festival acontece de quarta à sexta, das 18h à 0h, aos sábados, das 12h às 17h e das 18h à 0h, e aos domingos, das 12h às 17h, e termina no dia 29 de abril. FESTIVAL DE CAMARÃO E MASSAS QUANDO Quarta, quinta e sexta: 18h à meia-noite (somente jantar). Sábado: 12h às 17h e 18h à meia-noite. Domingo: 12h às 17h (somente almoço). ONDE Ceagesp - Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Vila Leopoldina, região oeste, tel. 3645-0481 QUANTO Preço: R$ 69,90 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam, de 6 a 10 anos pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas serão cobradas à parte. festivaisceagesp.com.