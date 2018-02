Mutirão da Cidadania oferece mais de 200 serviços gratuitos no Boa Vista

(foto: SMCS)

A Regional Boa Vista vai receber o Mutirão da Cidadania nesta quinta (1/3), sexta (2/3) e sábado (3/3). A ação faz parte da programação do aniversário de 325 anos de Curitiba. Esta é a sétima edição do evento promovido em parceria pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Serão ofertados à população cerca de 200 serviços gratuitos.

Aproximadamente 275 mil pessoas vivem nos bairros Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui, que compõem a Regional Boa Vista.

Os moradores poderão participar das atividades e ter acessos a serviços, como a emissão da carteira de trabalho. Nos seis mutirões anteriores, que aconteceram no Bairro Novo, Cajuru, CIC, Tatuquara, Boqueirão e Santa Felicidade foram registrados 267.054 atendimentos à população.

O prefeito Rafael Greca destaca o sucesso da iniciativa. “Em todas as regionais estamos vendo uma participação popular muito intensa nesta ação, que é uma verdadeira feira da cidadania”, disse o prefeito. “Como existimos para servir à população, fico muito satisfeito com o sucesso que estamos tendo”, definiu Greca.

Atendimentos à população

Durante os três dias do Mutirão da Cidadania serão ofertados encaminhamentos para vagas de emprego, cadastramento de estudantes para a rede pública de ensino, realização de cadastro único em programas sociais, entre outros serviços. Também serão realizados atendimentos na área da saúde com testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C.

O Instituto de Identificação também vai estar presente no evento. A capacidade de atendimento para a emissão da carteira de identidade é normalmente de 400 pessoas. No evento esse número dobra. O serviço vai funcionar com horário estendido, com a distribuição de 400 senhas na quinta e na sexta e 300 no sábado.

A administradora da Regional Boa Vista, Janaína Lopes Gehr, ressalta que o Mutirão acontecerá no mês do aniversário de Curitiba e faz parte das comemorações da cidade. “São vários atendimentos, como a confecção de documentos, inscrição em programas sociais, orientações com relação à saúde da população, oficinas diversas, atrações culturais e atividades esportivas e recreação”, disse Janaína.

Os moradores também vão contar com outros serviços, que incluem atendimento de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no Sine Móvel e atendimento de mulheres no Ônibus Lilás. Além disso, haverá orientação sobre regularização de contratos, repactuação de dívidas, inscrição e atualização para a fila da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab).

Serviço

Mutirão da Cidadania Regional Boa Vista

Avenida Paraná, 3600 - Boa Vista, Curitiba

Serviços do Instituto de Identificação do Paraná

09h às 18h

Senhas para emissão de Carteira de Identidade

01/02 – 400 senhas

02/03 – 400 senhas

03/03 – 300 senhas

Demais serviços

Das 13h às 18h.



Sábado todos os serviços das 9h às 17h.

Abastecimento

Orientação para alimentação saudável

Orientação para cadastro no Programa Armazém da Família

Orientação sobre Sacolão da Família

Oficina de sucos e de aproveitamento integral de alimentos

Orientação para plantio em pequenos espaços com vasos, latas e potes

Orientação para alimentação saudável

Degustação de alimentos

Ação Social e Emprego – FAS, Secretaria Estadual da Família, Assessoria de Políticas para Mulheres e Secretaria de Justiça

Cadastro Único, em especial para atualização de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (amostras de experiências dos CRAS).

Orientações:

Ações de Promoção e Qualificação para o Mundo do Trabalho (Mobiliza, FAS Aprendiz, Liceus de Ofício e Parcerias).

Acesso a serviços e benefícios socioassistenciais pelos CRAS (Programa Família Paranaense).

Direitos da Criança e do Adolescente (enfrentamento à violência, erradicação do trabalho infantil, adolescentes em medida socioeducativa).

Direitos da Pessoa Idosa (Enfrentamento à Violência, Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPIs).

Cadastro e encaminhamento para oportunidade de vagas de emprego pela Agencia Central do Estado.

Emissão de carteira de trabalho na quinta e sexta-feira (1 e 2/3).

Atendimento do seguro-desemprego para pessoas que já agendaram via internet.

Atendimento exclusivo para pessoas com deficiência no SINE Móvel.

Agência Curitiba e Fomento Paraná

Atendimento ao público e cadastro de solicitação de serviços, como orientações contábeis para microempreendedores individuais.

Informações sobre financiamentos de microcrédito (até R$ 10 mil na pessoa física e R$ 20 mil na pessoa jurídica).

Atualização de cadastro na Fomento Paraná.

Orientações a micro e pequenos empreendedores.

Consultoria para gestão de negócio.

Auxílio na emissão de alvará.

Dúvidas comerciais.

Pré-teste de visão (Startup Prevention Vision Test – Vale do Pinhão).

COHAB

Orientação sobre regularização de contratos, repactuação de dívidas, inscrição e atualização para fila da Cohab.

COPEL

Pedido de ligação nova de energia.

Atualização cadastral na Copel.

Cadastro de tarifa social – Luz Fraterna.

Emissão de segunda via da fatura.

Pedido de religação de energia.

Orientações sobre uso seguro e eficiente de energia, com teatro palestras e distribuição de materiais informativos a crianças e pais.

Educação

Mama Nenê (oferta e ambiente confortável e com privacidade, nos CMEIs, para que as mães possam amamentar seus bebês)

EJA (Educação de Jovens e Adultos) – informações sobre horários e locais onde há turmas

Programa Linhas do Conhecimento (informações e jogos)

Robótica – Algumas das escolas terão equipes mostrando ao público soluções tecnológicas desenvolvidas por eles. É o caso do Caic Cândido Portinari, CMAEE Professora Maria Julieta Malty e a premiada Durival de Britto e Silva.

Linhas do Conhecimento – Turmas da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo visitarão a Rua da Cidadania. Aí terão aulas de campo para conhecimento do espaço e contação de histórias.

Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria de Cultura

Quinta-Feira - 01/03

13h

Cerimonial de Abertura

Apresentação da BANDA da PM-PR

14h30

Coral Canta Criança - E M CEI Profº Anísio Teixeira

Profª Millene Camargo de Jesus

15h30

Banda Eu e Ela (acústico, MPB, voz e violão)

16h30 às 18h

Som mecânico/ música ambiente

Locução (informações diversas)

Sexta-feira – 02/03

13h às 15h

Som mecânico/ música ambiente

Locução (informações diversas)

15h

Banda Lyra Curitibana.

Comemoração dos 325 anos do Aniversário de Curitiba

Apresentação de número de dança, casal folclórico polonês do Grupo Wisla em homenagem aos imigrantes poloneses.

Leitura de pequeno texto sobre a formação étnica da Regional Boa Vista, dando destaque aos aspectos folclóricos e curiosos como o Polaco da Barreirinha e a Loura Fantasma do Cemitério do Abranches.

Execução ao vivo da arte do stencil com Fulvio Pacheco, autor da personagem de quadrinhos Loura-Fantasma.

Homenagem a moradores antigos presentes, representantes de algumas etnias.

16h

Reney Rodrigues

Viola e voz / músico sertanejo

16h40 às 18h

Som mecânico/ música ambiente

Locução (informações diversas)

Sábado – 03/03

9h - 9h30

Abertura:

Luis Della Roveri / violino popular

10h - 10h40

Aula aberta de Tai Chi Chuan

10h40

Apresentação do músico Alex, sua pequena filha e seus outros alunos. Teclado e voz.

11h40

Banda Apollo 34.

13h

Apresentação musical do DJ Flavio.

14h

Som mecânico/ música ambiente

Locução (informações diversas sobre o Mutirão da Cidadania Boa Vista)

15h

Maykon Corrêa & partner – apresentação de dança de salão

15h30

Marcelo Bakana Street Sounds. Percussão e voz. Solo.

16h

Banda Half Roots (encerramento)

Finanças e Fazenda

Atendimento ao público e cadastro de solicitação de serviços, como parcelamento de dívidas do IPTU.

Informações e inscrições no programa Nota Paraná.

Informações sobre os tributos municipais, como IPTU, ISS e ITBI.

Polícias Civil e Militar



Grupo de Operações com Cães.

Apresentação: Brigadas de incêndio nas escolas (educação).

Rondas da cavalaria da PM.

Confecção de boletim de ocorrência de perda e extravio de documentos.

Exposição de materiais táticos do Cope e do Tigre.

Palestra sobre prevenção às drogas.

Distribuição de materiais educativos sobre segurança pessoal, residencial e escolar.

Meio Ambiente, Instituto Ambiental do Paraná e Sanepar

Distribuição de mudas.

Orientações sobre tarifa social da Sanepar.

Regularização de débitos e cadastro de clientes da Sanepar.

Orientações sobre saneamento básico e programa Trate Bem a Rede.

Palestras e demonstrações do ciclo da água no Ônibus EcoExpresso.

Regularização fundiária de áreas rurais no ITCG.

Mostra de rochas e outros minerais encontrados no Paraná.

Informações sobre geoturismo.

Exposição de objetos confeccionados com resíduos recicláveis, carrinho manual e elétrico de coleta de resíduos.

Trilha da biodiversidade.

Jogos gigantes sobre arborização e dicas ambientais.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Coleta de resíduos vegetais e entulhos (10 caminhões carroceria):

- Em toda área da Regional – Atendimento de 230 solicitações de coleta do 156

Limpeza dos rios e córregos:

- Equipe 1 fará o Rio Belém (trecho norte), partindo do Parque das Nascentes;

- Equipe 2 fará limpeza do Córrego da Rua Buda e Rio Atuba (trecho entre a Estrada Santa Cândida e Estrada das Olarias);

Roçada:

Av. Anita Garibaldi, iniciou dia 23/02

Varrição mecanizada:

Será executada nos dias 28/02, 01, 02 e 03/03, abrangendo os bairros Ahú, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista e Santa Cândida.

Limpeza no local do evento nos dias do Mutirão

Rede de Proteção Animal

- Cadastro para castrações

Museu de História Natural Capão da Imbuia:

- Trilha da Biodiversidade

- Auxílio na distribuição das mudas do MAPV (quando necessário)

Manutenção de Parques e Praças

- Roçada e limpeza nos Parques e Bosques da Regional.

- Pintura e revitalização da Vilinha no Atuba.

- Demais locais de praças seguem as roçadas dentro da programação e limpeza em todas as praças da Regional.

Educação Ambiental

- Realização de diversas atividades com o público presente.

PROCON



Orientação e distribuição de cartilhas sobre direitos do consumidor.

Saúde

Testes rápidos HIV, Sifilis e Hepatites B e C.

Orientação, prevenção, testes de doenças crônicas - diabetes / hipertensão

Avaliação Física

Odontologia - Avaliação Bucal

Cadastro doação de Medula Óssea - SESA

Ouvidorias Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.

Orientações de Vigilância em Saúde (febre amarela, dengue, zika, chikungunya)

Setran e Detran

Atendimento para serviços como pedidos de sinalização de ruas, credencial de vagas especiais de estacionamento (idosos e deficientes), impressão de boletos de multas e protocolo de defesa contra infrações, cópias de documentos, solicitações para uso e bloqueio de vias e apoio de agentes para eventos.

Educação para o trânsito para crianças (Escola Pública de Trânsito).

Carteira de Habilitação e veículos.

Terminal de autoatendimento para consultas e pagamento de taxas.

Orientação sobre dispositivos de segurança e direção segura.

Urbanismo

Informações sobre as regras para edificações na cidade e de fiscalização, impressão de guia amarela (consulta para fins de alvará) e informações gerais (como construção de passeio, zoneamento e alvará comercial).

Defesa Social



Departamento de Políticas Sobre Drogas

- Entrega de folders e orientação sobre prevenção e uso de drogas.

- Pintura de Rosto Infantil.

- Fotografia infantil com uniforme da Guarda Municipal.

- Palestra sobre prevenção às drogas.

- Pintura de desenho infantil.

- Teatro de fantoche.

Guarda Municipal

- Apresentação do programa CPP (Conhecer para Prevenir), da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação

- GOC (Grupo de Operações com Cães)

Trânsito

Informações gerais sobre todos os serviços da Setran, como:



- Emissão da credencial para estacionamento em vaga especial para Idosos e Pessoas com Deficiência;

- Informações sobre os recursos e processos de multas;

- Protocolo de defesas e recursos de multas;

- Solicitação de cópias de documentos;

- Impressão de boletos para pagamento de multas;

- Solicitações de bloqueio de vias;

- Autorizações de utilização da via;

- Sinalizações de trânsito;

- Apoio de agentes para eventos.