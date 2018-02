10° edição da Osterfest inicia nesta quinta-feira

(foto: Daniel Zimmermann)

Realizada na cidade de Pomerode, no Vale Europeu de Santa Catarina, a Osterfest já é uma tradição no Estado. A festa de Páscoa chega ao seu décimo ano contabilizando histórias e compartilhamento de tradições com seus visitantes. Neste ano, o evento será realizado de 1º de março a 1º de abril, com expectativa de público de mais de 200 mil pessoas.

A cidade de Pomerode vive intensamente o período de Páscoa, a população decora suas casas, instituições, empresas e ruas. Todos se sentem felizes em colocar em prática o verdadeiro significado desta data. Por isso, compartilhar esta sensação com outras pessoas se torna ainda mais especial na Osterfest.

A programação que é realizada para toda a família contará com a tradicional pintura de casquinhas de ovos naturais, toca do Coelho, apresentação de grupos folclóricos e musicais, competições típicas, contação de histórias, oficina de biscoitos, oficina de Osterbaum, trenzinho, oficina de cestinhas de Páscoa, passeio de pônei, pintura facial para as crianças, brinquedoteca Calesita, oficina de Tornearia, além de ações especiais em comemoração aos 10 anos de Osterfest.

Uma das ações comemorativas será a exposição de mais de 20 artistas da Associação Pomerodense de Artistas Plásticos, que produziram ovos de cerâmica decorados, expostos durante o período do evento na Galeria Municipal de Artes Ervin Curt Teichmann. O público poderá eleger o ovo artístico mais bonito. Aqueles que tiverem feito parte da votação participarão do sorteio de um ovo artístico produzido por Silvana Pujol, artista consagrada em pintura de ovos em diferentes tamanhos. Após a festa, os ovos serão encaminhados para entidades beneficentes, para serem leiloados.

Além disso, réplicas das Osterbaum de edições anteriores da festa foram produzidas por artesãos do núcleo Feito à Mão. A exposição de réplicas será no Museu Pomerano.

Os turistas também poderão conferir no Teatro Municipal o certificado do Guinness Book, obtido em 2017 com a maior árvore de Páscoa de casquinhas naturais do mundo, foram 82.404 casquinhas, quebrando o recorde que anteriormente pertencia à cidade alemã de Rostock.

Para manter o recorde, em 2018, a Osterbaum de Pomerode contará com mais de 100 mil casquinhas de ovos naturais. Muitas delas foram pintadas por crianças da rede de ensino da cidade.

Além de toda a programação da Osterfest, os visitantes também podem aproveitar para conhecer os restaurantes locais, as lojas de fábrica da cidade, o Zoo Pomerode, parques e outras atrações. A região do Vale Europeu de Santa Catarina é conhecida pela excelência em serviços, por este motivo é destino de muitos turistas que buscam por boas experiências de viagem.

10º edição Osterfest

Data: 1º de março a 1º de abril - de quinta a domingo

Local: Centro Cultural de Pomerode