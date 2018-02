Especialistas debatem o voluntariado nas transformações sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Especialistas do terceiro setor se reúnem para discutir "Voluntariado nas Transformações Sociais", tema do Encontro Temático de março do Neats (Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) nesta quinta-feira (1º), às 9h. Destinado a acadêmicos, lideranças sociais, dirigentes e funcionários de organizações da sociedade civil, gestores públicos e interessados no tema, o debate será mediado por Luciano Junqueira, professor da Faculdade de Admistração da PUC e coordenador do núcleo. Também participam Laís de Figueirêdo Lopes, líder da agenda do arco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Governo Federal e advogada-sócia do escritório Szazi, Bechara, Storto, Rosa e Figueirêdo Lopes Avogados, parceiro do Prêmio Empreendedor Social, e Aldaíza Sposati, doutora em serviço social pela PUC. As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas pelo site. Certificados de participação do evento serão disponibilizados. ENCONTRO TEMÁTICO NEATS PUC-SP TEMA 'Voluntariado nas Transformações Sociais' ONDE PUC-SP - Prédio Novo - Auditório 100 - rua Ministro Godoy, 969, Perdizes, São Paulo, SP. QUANDO Qui. (1º): 9h às 12h30. Inscrições pelo site. QUANTO GRÁTIS