MON oferece atividades especiais. Veja a programação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público a participar da programação semanal. Haverá atividades especiais na quarta gratuita e domingo, dias 28 de fevereiro e 4 de março.

Nesta quarta, 28/02, haverá a oficina “Gravura em caixa de leite”, das 11h às 17h. Neste dia, acontece também visita mediada pela exposição “Luz = Matéria”, às 16h.

No domingo, 04/03, acontece a oficina “Desenho do corpo”, usando carvão e giz pastel oleoso. A atividade acontece das 11h às 14h, sob o comando da equipe do Educativo do MON.

Mais tarde, às 14h30 e novamente às 16h, acontece a oficina “Desenho em movimento”, com a “Artista do Acervo” Leila Pugnaloni. A técnica trabalhada será nanquim sobre papel. São oferecidas 60 vagas. As oficinas não tem restrição de faixa etária, porém é recomendável chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência para realizar a inscrição.

A entrada ao MON custa R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.

Artista do Acervo

O projeto “Artista do Acervo” tem como objetivo escolher um artista que tenha obras no acervo do museu para realizar oficinas abertas ao público. O MON produz uma entrevista exclusiva com o artista que fica em exibição no miniauditório e, além disso, algumas obras ficam em exposição na sala de oficinas. O encontro acontece sempre aos primeiros domingos do mês.

Sobre a artista

Leila Pugnaloni nasceu no Rio de Janeiro e vive em Curitiba. Estudou na Escola de Música Belas Artes do Paraná (EMBAP), Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, e na Art Students League of New York.

Desde 1980, realizou mais de 20 exposições individuais e participou de mais de 40 coletivas. Em 1994 e 1995 participou do Salão Nacional de Artes Plásticas (RJ). Também em 1995, foi premiada pelo Salão Paranaense.

A artista possui obras nos acervos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), Museu Oscar Niemeyer (MON), Fundação Cultural de Curitiba (PR); Museu de Arte do Rio – M.A.R e Biblioteca Nacional (RJ); e em coleções particulares no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Nova York.

“Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”

Além da programação especial, o público poderá conferir a exposição “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, que estará em cartaz a partir da sexta-feira, dia 2 de março. Com curadoria de Fausto Godoy e Teixeira Coelho, a exposição reúne peças raras e de forte conteúdo simbólico, provenientes de mais de 10 países, como China, Japão, Índia, Paquistão, Butão, Irã, Afeganistão e Myanmar.

