Shopping tentam dar atenção a outros setores além de compras

Monstros de oito metros de altura (foto: Valquir Aureliano)

Se antes o objetivo principal dos visitantes de shoppings era ir às compras, atualmente apenas 37% possuem essa finalidade, segundo a última pesquisa “Perfil do Frequentador de Shopping Centers”, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). As outras motivações se destacam pela socialização, que também envolve momentos rodeados de lazer e opção de gastronomia.

E é de olho neste perfil do frequentador, os empreendimentos há muito apostam num mix maior de opções a seus clientes. O Shopping São José, por exemplo, contabilizou, desde sua implementação, há 10 anos, um aumento de 28% no número de operações de alimentação. “A percepção de centro de convivência remodelou o formato de apresentação dos shoppings centers. As lojas de alimentação passaram a dividir espaços com as demais operações. A diversidade de opções e formatos também fizeram surgir investimentos e público consumidor. Os visitantes podem vir ao shopping pela gastronomia ou por outro motivo que não anula o desejo por um café, um lanche ou uma refeição completa”, explica a gerente de marketing, Talita Dallmann.

Opções de lazer também são uma forma de atrair famílias e, claro, potenciais consumidores. “É muito importante que os centros comerciais invistam nesse tipo de atividade. É uma alternativa ao passeio tradicional e o consumidor passa a ver o shopping não só como um local de compras, mas como espaço de sinergia”, diz Wilson Namen, o Wil, cientista integrante do Ciência em Show.

Gorila e dino

Não tem criança que resista a uma piscina de bolinhas, ainda mais se for grandiosa. E se essa atração for incrementada com um escorregador, um dinossauro e um gorila gigantes, a diversão é certa. O “Escorrega Dino Kong”, novidade do Shopping Estação, que estreou nesta semana, com mais de 400 mil bolinhas, em uma área de 370 m², e tem diversas atrações. De longe, já dá para avistar o Kong e o Dino, com mais de oito metros de altura. Para completar a aventura tem escorregador, circuito de atividades, inflável Giro Radical e duas torres interligadas por uma ponte. A atração fica no shopping até o dia 11 de abril.