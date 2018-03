SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucas horas depois de o Paris Saint-Germain anunciar a necessidade de cirurgia para corrigir o problema de Neymar, o craque brasileiro tratou de se manifestar. Em post no Instagram, o camisa 10 escreveu uma mensagem poética para abordar a fissura no quinto metatarso do pé direito, que o tirará de ação do decisivo duelo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. "Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la", escreveu o brasileiro, que imediatamente recebeu apoio da grande maioria dos milhões de seguidores no Instagram. Pelo Instagram Stories, o jogador publicou outra mensagem em texto, escrita em português, francês e inglês, agradecendo às mensagens de apoio de seus fãs. Antes de o PSG anunciar a cirurgia, Neymar se viu no meio de uma polêmica. O estafe do jogador manifestara o desejo pela intervenção cirúrgica, enquanto o técnico Unai Emery e o clube tratavam uma recuperação mais conservadora como a melhor opção para o brasileiro. Entretanto, nesta quarta-feira, clube, jogador e comissão técnica do Brasil entraram em um acordo. Neymar viaja ao Brasil nos próximos dias e vai ser operado no próximo fim de semana pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção. O brasileiro ainda será acompanhado do renomado ortopedista Gérard Saillant, responsável por operar Ronaldo Fenômeno e Michael Schumacher. Ele representará o Paris Saint-Germain na cirurgia a ser realizada no Brasil.