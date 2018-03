Carli Filho é condenado a mais de 9 anos de prisão

Christiane Yared: “A pena dele tem validade, a minha não” (foto: Franklin de Freitas)

Oito anos e nove meses depois do acidente que matou Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Rafael Yared, o ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho está condenado. Ontem, o Tribunal do Júri, em Curitiba, o considerou culpado por duplo homicídio com dolo eventual (quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir).

A pena, calculada pelo juiz Daniel Avelar, é de nove anos e quatro meses de prisão. Ao fazer a dosimetria, o magistrado destacou que o réu conduzia o veículo em “velocidade compatível com pista de corrida”. Além disso, determinou que Carli Filho terá que se apresentar mensalmente à Justiça até a decisão transitar em julgado – ou seja, quando não houver mais recursos judiciais.

Apesar da condenação, Carli ainda não foi preso e poderá recorrer em liberdade. Na saída do tribunal, inclusive, o advogado de defesa Roberto Brzezinski Neto afirmou que considera a pena aplicada “um tanto exagerada”, explicando ainda que vislumbra uma “série possibilidade de diminuição de pena”.

Não há como saber, porém, quanto tempo pode demorar até o ex-deputado voltar a ser julgado.

“A defesa deverá interpor recurso de apelação no prazo legal e vai ver qual a melhor maneira para levar esse tema ao Tribunal de Justiça”, disse Brzezinski Neto, que terá com sua equipe cinco dias para apelar da condenação. O recurso será julgado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), sob relatoria do desembargador Telmo Cherem.

Do outro lado, o sentimento de alívio e vitória se misturava com a consciência de que a luta ainda não acabou, como explicitou Christiane Yared – ela e Vera Lúcia de Carvalho, mãe de Carlos Murilo, se abraçaram aos prantos depois de ouvir a decisão do Conselho de Sentença.

“Minha vontade agora era de abraçar meu filho e dizer para ele: ‘vou continuar lutando’, porque são muitos filhos nessa nação e não é possível que a gente enterre nossos filhos todos os dias. O Brasil não é o país da impunidade, nós vamos mudar isso”, disse a deputada federal. “A pena dele tem tempo de validade, a nossa (pais) não tem. Nós vamos com nossa pena para o túmulo”, complementou.

Julgamento no Tribunal do Júri em Curitiba mobilizou as atenções por dois dias

O futuro de Luiz Fernando Ribas Carli Filho, de 35 anos, começou a ser decidido pelo Tribunal do Júri na tarde de terça-feira, às 13h15. No primeiro dia, seis testemunhas depuseram, além do próprio réu, último a depor. “Eu errei, eu bebi, eu dirigi, mas não tive a intenção de matar”, disse Carli, que também pediu desculpas às mães das duas vítimas, Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida.

Já no segundo dia, ontem, os trabalhos começaram com a argumentação do Ministério Público, com os promotores atacando a defesa por insistir em condenar as vítimas pela própria morte. “Dizer que as vítimas são responsáveis (pelo acidente) é profanação”, afirmou Paulo Markowicz de Lima, ao conttestar apontamentos da defesa e defender a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística.

A defesa, por sua vez, abraçou a tese de que as vítimas teriam causado o acidente ao furar uma preferencial, além de reclamar da cobertura da imprensa sobre o caso. Aos jurados, Alessandro Silverio, advogado de Carli, apontou que o tema central do julgamento seria o dolo, a vontade.

“O dolo também é conhecimento, a vontade de praticar o comportamento ilícito. Mas Carli Filho não tinha o conhecimento do curso causal para determinar a morte das vítimas. Quem diz isso são os autos”, disse o advogado. “Eu errei e peço para pagar pelo meu erro, é isso que a defesa está pedindo. Muito mais que martírio, a cruz de Cristo quer dizer piedade”, emendou,apontando para a cruz que fica no Tribunal.

Decisão de ontem tem valor como “divisor de águas”?

Diferente do que se pode imaginar, a decisão do Tribunal do Júri sobre o caso Carli Filho ainda não será um “divisor de águas” com relação aos acidentes fatais provocados por motoristas embriagados. Isso porque o caso, ainda em 1ª instância, não tem impacto jurisprudencial.Desde que a denúncia por duplo homicídio com dolo eventual foi apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), em agosto de 2009, a defesa do ex-depudato tenta desclassificar para homicídio com culpa consciente.

Segundo o advogado criminalista Cassio Rebouças, o que há de especial neste caso é a sua repercussão midiática, em especial dentro do Paraná. “Mas não é um caso que firme jurisprudência, porque não é um julgamento de tribunal superior. É apenas uma decisão de 1ª instância, ainda cabendo uma série de recursos para tentar anular o júri e há também a possibilidade de levar o caso para o STJ ou o STF”, explica o especialista.

Já o advogado Rodrigo Faucz, professor do curso de Direito da Universidade Positivo (UP), aponta que o caso, embora não seja ainda um divisor de águas, pode ser um ponto de partida para futuras mudanças na lei.

“O que se espera com esse caso, até pela seriedade da questão, é que tenha início uma discussão para aprimorar a lei, até para que se possa efetivamente ter uma punição adequada. Ainda não tem impacto jurisprudencial, mas a discussão é válida para que haja conscientização e até mudança de legislação.”

Doutrinas

o professor Rodrigo Faucz, que acompanhou os dois dias de julgamento, afirma que o que se viu no Tribunal do Júri foi um embate entre doutrinas jurídicas diferentes. “Na dogmática, temos algumas teorias que são utilizadas. Mas assim como no direito, temos uma discussão bastante grande dentro das teorias. O que o MP afirma é que, dentro da doutrina que trouxeram, é um caso de dolo eventual. Já a defesa trouxe uma outra doutrina. Então, ambos tentaram aplicar melhor suas doutrinas no caso concreto”.

Cassio Rebouças explica que “assumir o risco vai além de ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso esse venha efetivamente a ocorrer”. Ainda segundo o advogado, a questão é que a lei não fornece uma resposta certeira em casos dúbios, não existindo, diferente do que muitos afirmam, fórmulas como “direção + bebida + acidente = dolo eventual”.

“Especialmente com relação as leis de trânsito, sou resistente em falar em dolo eventual, porque quando se fala em assumir e consentir com o resultado danoso, quando está dentro do veículo, implica consentir num acidente com si próprio. Seria consentir na morte de terceiro, mas também a morte própria”, aponta.