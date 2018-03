Cuidados devem ser mantidos (foto: Divulgação/ SESA)

O Paraná contabiliza 507 casos de dengue no ano epidemiológico iniciado em agosto de 2017 e que vai até julho de 2018. O número é semelhante ao do último ano (20176-2017), quando o Estado teve seu menor número de casos desde o aparecimento da doença. Da mesma forma, os casos suspeitos de dengue estão em queda. Na média mensal deste ano epidemiológico são cerca de 2 mil casos notificados, contra 2,3 mil no ano anterior.

De agosto de 2017 até quarta-feira (28), a Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 14.109 casos suspeitos, os notificados. Deste total, 9.785 foram descartados por exames clínicos ou laboratoriais. No momento são 3.806 casos ainda sob investigação. No ano epidemiológico anterior, foram no total 28.257 casos suspeitos notificados — 24,6 mil foram descartados e 2,7 mil continuavam sob investigação.Apesar da aparente tranquilidade em relação a anos anteriores, a ênfase ainda é para que a população não se descuide dos cuidados contra o mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

Chikungunya e zika

A secretaria também divulgou os números da febre chikungunya e do zika vírus. Até ontem eram confirmados 16 casos de chikungunya e nenhum de zika.