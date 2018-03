Paranaguá lança pregão para a encenação da Paixão de Cristo

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará o pregão presencial para contratação de produtora artística com o objetivo de realizar o espetáculo Paixão de Cristo. O pregão acontecerá no dia 12 de março e as empresas interessadas podem retirar o edital no site da prefeitura. O valor estimado para contratação é de R$ 61.400,00. Geralmente, o valor estimado sempre fica abaixo porque durante os pregões são realizados leilões onde os interessados baixam os preços com o objetivo de ganhar a licitação. A encenação da Paixão de Cristo vai acontecer, neste ano, na Praça da Fé, no bairro do Rocio.