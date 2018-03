Curitiba abre primeiro evento de cidades inteligentes do Brasil

Smart City segue até esta quinta (foto: Pedro Ribas/SMCS)

“A inovação só vale quando vem acompanhada de processo social, garantindo à população maior acesso à educação, à saúde, ao emprego e à dignidade”, defendeu, nsta quarta-feira (28), o prefeito Rafael Greca, durante a abertura da Smart City Expo Curitiba 2018, o maior evento de cidades inteligentes do mundo. O evento ocorre até esta quinta (1) no Expo Renault Barigui, e é o primeiro realizado no País.

O prefeito salientou que, durante os dois dias da programação, os olhos do mundo estarão voltados para Curitiba, que através do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da capital, está apresentando várias soluções inovadoras que valorizam o ser humano. Com paineis e espaço de exposição que ocupam toda a Expo Renault Barigui e devem mobilizar cinco mil pessoas até o fim da tarde dsta quinta, o evento reúne pela primeira vez no Brasil especialistas mundiais em soluções para cidades inteligentes.

A abertura do Smart City Expo também contou com a presença de Ricardo Zapatero, diretor da Fira Barcelona Internacional, consórcio público espanhol formado pela Câmara de Comércio de Barcelona e pelo Governo da Catalunha, que elegeu no ano passado a capital paranaense como cidade inteligente e sede pelo Smart City Expo.

“Curitiba se une a cidades como Barcelona (Espanha), Kyoto (Japão), Puebla (México), Montreal (Canadá) e Buenos Aires (Argentina) que fazem parte do seleto grupo de smart cities que sediam este evento que apresenta soluções inovadoras para o mundo”, observou ele.