Licitação da TV Assembleia de São Paulo é suspensa e não tem data pra acontecer

Em nota publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo suspendeu a concorrência de administração da TV Assembleia, hoje com custo mensal de R$ 1,145 mi. Esta santa coluna, em duas ocasiões, novembro último e dia 22 passado, alertou para os riscos que existiam na forma que o pregão estava sendo projetado. Entre os principais o perigo de cair nas mãos de uma empresa sem quaisquer condições de produzir um trabalho à altura. E dissemos também que o modelo ideal seria aquele adotado pelo Supremo Tribunal Federal que licita a TV Justiça. Lá, existe uma pré-qualificação dos candidatos, com a obrigatoriedade de apresentar currículos e suas capacidades financeiras além de garantir um salário digno aos jornalistas. Elogiável a atitude e sensibilidade do comando da Assembleia que repensou e suspendeu a licitação para agora ter tempo de criar um novo modelo. E que sirva de exemplo às demais.

O SBT está de olho no Datena muito provavelmente para assumir ou se integrar ao seu jornalismo das manhãs. Só que não se trata do José Luiz, pai, mas do Joel, filho dele.

A Band se encarregou de organizar três eventos para promover sua nova programação, nas cidades de São Paulo, Rio e Brasília. Por que não um só, maior, convidando pessoas dos outros lugares? Resultado: alguns funcionários foram submetidos a uma maratona maluca de viagens, com canseira em aeroportos, além de outros transtornos.

Gugu Liberato, já a partir da próxima semana, passará a se envolver mais com a produção do ‘Power Couple’, que agora contará com sua apresentação. Programa será diário, com maioria das suas exibições ao vivo e estreia na segunda quinzena de abril. Falta definir o dia.

Para esses próximos dias, mas sem passar da próxima semana, será agendada uma conversa do Reynaldo Gianecchini com o alto comando da teledramaturgia da Globo, entenda-se Silvio de Abreu. Em questão a sua continuidade ou não na casa.

Alice Wegmann e Gabriel Leone encontram-se no Piauí gravando cenas de ‘Onde Nascem os Fortes’. Uma sequência de trabalhos que vai até segunda-feira. Logo depois, eles retornam para a locação da Paraíba.

O pessoal de chamadas da Record está sempre surpreendendo. E do lado bom. A vinheta da volta do Porchat tem incluída oportuna e bem humorada prestação de serviços, chamando a atenção de todos para o perigo de usar o celular quando estiver dirigindo.

Segunda-feira agora, volta do Porchat e estreia da nova programação jornalística das manhãs, o ‘Fala Brasil’ vai ficar um pouco maior. As suas edições terão início às 8h30 se estendendo até a entrada do ‘Hoje em Dia’, às 10 horas.

“BBB” à parte, a partir deste sábado Tiago Leifert voltará com o seu programa de games, “Zero 1”, já com a promessa de marcar presença nos principais eventos da área ao longo do ano. A temporada de 2017 apresentou crescimento de audiência na casa dos 13 % em São Paulo e no PNT (Painel Nacional de Televisão).

Foram bem satisfatórios os resultados dos grupos de discussão da novela “Deus Salve o Rei”, realizados em São Paulo. Existiram críticas isoladas ao trabalho do elenco, mas nada que pudesse abalar estruturas. Aliás, o bom observador com certeza passou a encontrar uma nova Bruna Marquezine no ar.

Obsessiva – Débora Bloch, como novo trabalho, será uma das protagonistas da próxima supersérie da Globo “Onde Nascem os Fortes”. Mulher de Pedro Gouveia (Alexandre Nero), sua personagem é descrita como uma pessoa religiosa e obsessiva pela boa forma, que gosta de praticar corridas noturnas.

‘Papo em Dia’ é o título do programa que o Luciano Faccioli vai estrear segunda-feira na Rede Brasil...

... ‘Vida em Estilo’, o da Amanda Françozo, também no mesmo dia...

... O dono Marcos Tolentino está apostando forte nessa nova fase de mudanças.

Com tantos trabalhos pela frente, escalações de novelas e séries na Globo se transformaram em desafios para poucos...

... E só mesmo para os fortes, com eletrocardiograma em dia...

... São muitas, ao mesmo tempo, envolvendo nomes dos mais diferentes atores e atrizes...

... Com as disputas de praxe pelos nomes principais.

O ‘BBB’ tem coisas engraçadas. O participante eliminado cansou de se engraçar com outra lá dentro...

... Depois sai chorando e com medo de perder a noiva aqui do lado de fora. Freud explica?

Atriz das boas, Eliane Giardini, Nádia em 'O Outro Lado do Paraíso', faz o que é solicitado no roteiro, apesar de sofrer muito com isso, interpretando uma personagem racista. Nos próximos capítulos, ela vai ganhar um neto negro – filho de Diego (Arthur Aguiar) e Karina (Malu Rodrigues). Durante conversa com Cido (Rafael Zulu), Nádia dirá o seguinte: "É óbvio que você acha lindo. Nem preciso dizer por que... Parece que caiu em um balde de piche". Um exame de DNA provará que o menino é mesmo filho de Diego, e aí acontecerá o improvável: Nádia vai se apaixonar pela criança.