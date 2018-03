EUA acusam Rússia de não deter uso de armas químicas por Assad

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador americano para o desarmamento de armas químicas, Robert Wood, acusou nesta quarta (28) a Rússia de não garantir a destruição do arsenal sírio e impedir seu uso pelas forças do ditador Bashar al-Assad. "A Rússia está do lado errado da história com respeito ao uso das armas químicas na Síria", disse. Questionado sobre o suposto nexo de cooperação entre a Coreia do Norte e a Síria, Wood respondeu: "Claramente, há um histórico de relacionamento entre a Coreia do Norte e a Síria no que diz respeito à atividade de mísseis e componentes para armas químicas". O chanceler russo, Sergei Lavrov, respondeu que a Síria eliminou seus estoques de armas químicas e as colocou sob controle internacional, qualificando as declarações americanas de "absurdas".