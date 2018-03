Elza Soares volta a Curitiba com show ‘A Voz e A Máquina’

O show apresenta um repertório que reúne clássicos da carreira da artista, além de hits do momento em releituras. (foto: Divulgação)

A diva pop brasileira Elza Soares volta a uritiba, desta vez com o show ‘A Voz e A Máquina’, no próximo sábado, no palco do Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971). A produção é assinada pela produtora LikeEntretenimento. O show apresenta um repertório que reúne clássicos da carreira da artista, além de hits do momento em releituras.

A turnê ‘A Voz e a Máquina’ começou em 2016 e foi retomada pela cantora no fim de 2017 após alguns meses de pausa. Elza Soares rodou o Brasil com a primeira versão deste show e contou com participações especiais como Emicida, Otto e Gaby Amarantos.

A nova versão 2018 do show conta com dois músicos da cena eletrônica e um guitarrista. O quarteto é ao mesmo tempo minimalistas na formação e completo musicalmente como uma orquestra, em arranjos sob medida para a cantora. Samples, loops, drum machines, synths e a voz processada, desconstruída e reconstruída pelas máquinas musicais. Tudo isso embalado por uma surpreendente sequência de mapping projeções em um cenário totalmente branco que ganha as mais variadas formas levando o público a viajar durante o show.

No repertório, músicas como ‘A Carne’, ‘Mulher do Fim do Mundo’, ‘Opinião’, ‘Hoje é Dia de Festa, ‘Milagres’, ‘Na Pele’, ‘Lança Perfume’, ‘Cálice’, entre outras. A apresentação ganha um tom ainda mais emocionante quando Elza Soares protesta em verso e prosa contra as mazelas da sociedade em músicas como ‘Não Recomendado’.

Eleita em 2000 como a ‘Melhor Cantora do Milênio’ pela BBC, de Londres, e do alto das suas seis décadas de carreira, Elza Soares vive, atualmente, a apoteose de uma vida dedicada à música. Não à toa, Elza Soares é reverenciada como uma artista à frente de seu tempo. A nova versão do show ‘A Voz e A Máquina’ é uma das provas disso. Samples, loops, drum machines, synths e a voz processada, desconstruída e reconstruída pelas máquinas musicais.

Tudo isso embalado por uma surpreendente sequência de mapping projeções em um cenário totalmente branco que ganha as mais variadas formas levando o público a viajar durante o show. Após dedicada pesquisa sobre a música eletrônica, Ricardo Muralha e Bruno Queiroz adicionaram ao show controladores midi de diversas naturezas, tablets e possibilidades em “loop” de todos os instrumentos, somado às guitarras do produtor musical Caesar Barbosa, resultando em arranjos originais e orgânicos.

Serviço

Elza Soares “A Voz e A Máquina”

Quando: 3 de Março – Sábado, às 21h15

Onde: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/

Quanto: Plateia A – R$ 130 (meia-entrada) a R$ 260 (inteira);

Plateia B – R$ 110 (meia-entrada) a R$ 220 (inteira);

Plateia C – R$ 90 (meia-entrada) a R$ 180 (inteira);

1º Balcão – R$ 70 (meia-entrada) a R$ 140 (inteira);

2º Balcão – R$ 50 (meia-entrada) a R$ 100 (inteira).

Compras e informações: https://www.diskingressos.com.br/event/7443

Classificação: Livre

Realização: Like Entretenimento