Walcyr Carrasco ganha ação contra 'Pânico' por causa de personagem 'Walcyr Churrasco'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça deu ganho de causa para Walcyr Carrasco num processo contra a Band. A emissora foi condenada a pagar R$ 100 mil de indenização ao autor de novelas da Globo por causa de um personagem do programa "Pânico" chamado "Walcyr Churrasco", que o satirizava. A decisão saiu na terça-feira (27). O personagem, vivido por Evandro Santo, teria "trejeitos afeminados e linguajar chulo que envolve sexo e relação homossexual", conforme publicado na decisão. A Band chegou a tentar recurso, mas perdeu. Procurada pela reportagem, a emissora diz que não comentará o assunto. O processo existe desde 2012. Na ocasião, Carrasco chegou a vencer uma liminar contra o humorístico e disse que se sentia "moralmente atacado". "Do ponto de vista profissional, prejudica minha imagem como autor de livros educativos, com danos inclusive financeiros. Também causa desconforto à minha família, que sempre preservei", disse o autor de "O Outro Lado do Paraíso", no ar na faixa das 21h.