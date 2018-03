Mr Catra grava clipe de música romântica no México 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (27), Mr Catra, 49, gravou o clipe da música "Me Diga com Carinho", uma composição de Tierry Coringa, que, segundo o próprio funkeiro, mostra um lado diferente seu. "Esta música fala mais de amor, de sentimento. Ela vem em uma pegada mais leve, diferente, mais romântica", disse o artista. A filmagem aconteceu em Acapulco, no México, e contou com a participação da modelo Pâmela Punch. "Queríamos um projeto que tivesse sensualidade, mas sem vulgaridade. A Pâmela me surpreendeu muito. Ela representou de uma forma natural, muito espontânea. Estava confortável com a música", afirmou Catra. Em tratamento contra um câncer no estômago, o cantor diz que sua saúde melhorou e que está confiante na cura da doença. Ainda fazendo quimioterapia, ele espera o fim das sessões para fazer a cirurgia. Com um cardápio regrado, Catra já emagreceu 20 quilos. "Agora é só queijo branco, pão integral, fruta, essas coisas. Não posso vacilar."