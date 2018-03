Noiva de Lucas não aparece em eliminação no ‘BBB’ e vira meme

“Ela não veio, ela não veio”, a frase, proferida pela mãe de Lucas ao abraçar o filho, eliminado do ‘BBB 18’, já virou “meme” nas redes. Lucas não recebeu o abraço da noiva, Ana Lúcia, ao deixar a casa. O cearense talvez não esperasse, mas sua fama de traidor em rede nacional é tanta, que a noiva nem teve cara de aparecer na eliminação. Tiago Leifert até tentou proteger o eliminado, mas voltou atrás. “Esse assunto é muito delicado, envolve uma terceira pessoa que não participou do programa”, começou ele, para logo em seguida mudar de ideia. “Tá, eu não ia falar disso mas vou falar. As pessoas aqui fora se incomodaram com a sua relação com a Jéssica.” “Eu sei que errei. Estou errado e assumo. Quando o Caruso me chamou de Judas, acho que eu fiquei tão revoltado porque era eu mesmo admitindo que estava errado. Vou fazer o possível para tê-la de volta. Mas se ela não me quiser, irmão...”, chorou Lucas, nos braços do apresentador.

Celebridades

Whindersson Nunes e Luísa Sonza se casam em cenário paradisíaco

Começou na tarde desta quarta (28), em São Miguel dos Milagres (AL), o casamento do youtuber Whindersson Nunes, 23 anos, com a cantora Luisa Sonza, 19. Apesar de pés na areia e capela pequena, o sim do casal não teve nada de simples. Após subirem ao altar -cujo teto da igreja foi forrado com flores brancas-, os noivos receberam os convidados, incluindo famosos como Gabriela Pugliesi, num espaço coberto por uma tenda transparente. Em entrevista, Luisa disse que a cerimônia foi planejada para 300 pessoas e que a decisão de casar na praia foi a realização de um sonho dos dois. O famoso DJ Alok, que em outubro do ano passado também animou a festa de casamento da atriz Marina Ruy Barbosa com o empresário Xandinho Negrão, é o responsável pelo som da pista de dança.

Polêmica

Gusttavo Lima é indiciado por crime ambiental em Goiânia

Gusttavo Lima e outras três pessoas estão sendo indiciados por crime ambiental, ontem. O cantor está fazendo a ampliação da represa que fica em sua fazenda no município de Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia, sem ter licença para a obra. Segundo o delegado Luiziano de Carvalho, a represa está ao lado de uma rodovia. “Essa licença não é só uma formalidade, é fundamental para evitar danos maiores, danos, muitas vezes, irreversíveis”, disse. Em nota, a assessoria do cantor disse que ainda não foi feita uma perícia técnica e que, por isso, ainda não há nenhuma conclusão do inquérito.

Música

Gravação de Amy Winehouse no início da carreira é divulgada

Uma gravação perdida da cantora inglesa Amy Winehouse com 17 anos foi divulgada na última segunda-feira, 26, na Inglaterra e ganhou o noticiário britânico A versão da música “My Own Way”, de 2001, foi encontrada pelo músico Gil Cang. Também produtor musical, Cabg gravou a registrou a versão em 2001, quando Amy foi ao seu estúdio em Londres. Ele comentou que escreveu a música com James McMillan e que a cantora buscava acordos com gravadoras naquela época. Em entrevista ao ‘Camden New Journal’, Cang disse que o pop vivia um momento difícil antes da ascensão de Amy Winehouse, com artistas de talento duvidoso fazendo sucesso.

Níver do dia

Javier Bardem

ator espanhol

48 anos