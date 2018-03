São Paulo reage, vence CRB e abre vantagem na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o CRB, na noite desta quarta-feira (28), não representa só uma vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dorival Júnior também deve comemorar a mobilidade que proporcionou ao time com as entradas de Valdívia, Hudson e o novo posicionamento de Brenner no comando do ataque. O garoto já havia treinado assim durante toda a pré-temporada tricolor, mas não tinha sido titular nessa posição -Diego Souza, que vinha atuando como centroavante, ficou no banco nesta noite. O São Paulo chegou ao gol com Valdívia e Militão. O jogo de volta acontece no dia 14 de março, no Rei Pelé. Por outro lado, Cueva perdeu um pênalti pela quinta vez com a camisa do Tricolor. O camisa 10 já havia desperdiçado uma cobrança diante do Ituano nesta temporada, quando Vagner espalmou. Nesta noite, contra o CRB, chutou para fora após criar a jogada que terminou em infração sobre Hudson. Antes disso, foram dois erros em 2017, contra River Plate e Botafogo, e um em 2016, contra o Figueirense, quando conseguiu marcar no rebote. Por outro lado, o armador já fez dez gols de pênalti desde que chegou ao clube. Em seu segundo jogo como titular -o quinto pelo São Paulo-, Valdívia mais uma vez foi um ponto de desafogo para o time. O meia-atacante não guardou posição e mostrou coragem para tentar lances individuais, uma carência da equipe neste ano. Assim, levantou a torcida com cortes secos e até uma caneta, antes de balançar as redes pela primeira vez com a camisa do clube. O passe foi de Brenner e o chute, de primeira, acertou o canto direito do goleiro João Carlos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Militão fez o segundo aos 41. O meia quase marcou novamente aos 19 minutos do segundo tempo, quando Brenner fez o corta-luz para que o passe de Petros chegasse a Valdívia. Entretanto, o chute de primeira tirou tinta da trave. O Tricolor teve uma chance de ouro aos seis do primeiro tempo, quando Hudson foi derrubado por Feijão dentro da área, e o juiz apitou pênalti. No entanto, enquanto andava para trás para se posicionar, Cueva acidentalmente pisou no pé de Willians Santana, que ficou nervoso e decidiu tirar satisfação. Aparentemente abalado com a pressão do adversário, o peruano chutou para fora. O São Paulo teve seu público abaixo de dez mil pessoas pela primeira vez em quase um ano e meio. Foram 7.836 espectadores no empate contra o Coritiba no Brasileirão 2016, a pior marca desde outro jogo pela Copa do Brasil. Nas oitavas de final da edição de 2016, em agosto daquele ano, o Tricolor perdeu para o Juventude por 2 a 1 diante de 6.643 torcedores. A temporada de 2017 foi a primeira da história do clube sem nenhum público abaixo de dez mil presentes. Outra curiosidade do público desta quarta-feira foi a renda. Os valores brutos passaram dos R$ 200 mil, mas a renda líquida, aquilo que realmente vai para os cofres do São Paulo, ficou só na casa dos R$ 20. Ou seja, o jogo contra o CRB custou R$ 180 mil. SÃO PAULO Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Reinaldo; Hudson, Petros, Cueva (Paulinho); Marcos Guilherme (Nenê), Valdívia, Brenner (Diego Souza). T.: Dorival Júnior CRB João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição, Diego; Feijão, Serginho, Willians (Juliano), Edson Ratinho, Willians Santana (Juninho Potiguar); Neto Baiano. T.: Mazola Júnior Estádio: Morumbi, em São Paulo Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) Público: 8.514 pessoas Renda: R$ 200.605,00 brutos, R$ 20.615,16 líquidos Cartões amarelos: Willians Santana (CRB) Gols: Valdívia, aos 34, e Militão, aos 41 minutos do primeiro tempo (São Paulo)