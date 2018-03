Patrícia se declara para Kaysar: 'Vontade de te beijar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima está esquentando entre Patrícia e Kaysar no "BBB 18". Na tarde desta quarta-feira (28), enquanto se arrumam para a festa da noite, a cearense resolveu se declarar para o sírio. Ela falou sobre um ex-namorado que deixou antes de entrar no confinamento e se abriu sobre seus sentimentos. Kaysar recuou e disse que "é melhor esperar as coisas esfriarem". "Quando eu falei que não vou lembrar dele, é neste sentido que estou dizendo. Que o que eu sinto por você é mais forte", revelou Patrícia. "Não me julgue." "Eu tô te julgando?", perguntou o sírio. "Tá sim, fala que eu gosto de você, gosto dele. Mas gostar de alguém não significa gostar como homem. É gostar como pessoa", explica ela. "Eu gosto dele como pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Só que eu conheci você. A gente não tá fazendo nada contra ninguém, Kaysar. Ele não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa..." "Pessoa boa mas falou de casamento com você. Eu fico com pé atrás", desviou Kaysar. "Quando ele falou em casamento, ele queria me conhecer. Queria ter alguma coisa. Queria. Mas não chegou a acontecer porque eu vim pra cá e conheci você". "Vamos deixar esfriar, vamos devagar para ver como fica. Não acha assim melhor?", perguntou Kaysar. "Concorda ou não concorda? A coisa tá muito quente agora, ninguém tá sabendo como lidar bem", justificou ele. Patrícia fica sem graça e esboça um choro. Em seguida, fala sussurrando: "Não passou a vontade de te beijar. Até agora estou segurando", confessa ela. "Vish", encerra Kaysar, sem saber o que responder. A dupla já trocou um selinho em uma festa anterior.