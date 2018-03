Spotify entrega pedido de IPO na Bolsa de Valores de NY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de streaming de músicas Spotify anunciou nesta quarta-feira (28) seu plano de abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York. A estimativa é de que o valor da companhia chegue a US$ 23 bilhões, com base no preço das ações ordinárias, em circulação desde 22 de fevereiro. Maior companhia do setor no mundo, a companhia opera em 61 países, com 71 milhões de assinantes pagantes e mais de 159 milhões de ouvintes ativos mensais. Como base de comparação, seu maior concorrente, a Apple Music, possui 36 milhões de assinantes. Em dois anos, o Spotify dobrou seu faturamento para US$ 5 bilhões em 2017, enquanto o número de assinantes do serviço cresceu 46% no último ano e o incremento dos ouvintes ativos foi de 29%. No período, a empresa teve um prejuízo de US$ 1,5 bilhão, ainda segundo dados do informe publicado aos investidores. A oferta inicial de ações não será subscrita, o que significa que não existe um preço fixo estabelecido.