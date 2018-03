Nova revista digital só pode ser lida com a internet desconectada 

TATIANA VAZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma revista online e gratuita de contos, artigos e poesia foi lançada em fevereiro, mas a ironia está na maneira como ela deve ser lida: é preciso sair da internet para acessar a publicação. A ideia partiu do programador Chris Bolin justamente para fazer com que as pessoas refletissem sobre a contradição proposta pelo material. Se normalmente as revistas cobram dinheiro pela leitura online das matérias, por que não cobrar tempo fora da web em troca de conteúdo? "Acho engraçado usar a ironia nesse tipo de caminho -somos um pedaço da internet que o obriga a deixar a internet", disse o fundador em uma entrevista ao site Columbia Jounarlism Review. Todo o conteúdo da primeira edição da The Disconnect foi colaborativo, material escrito sem pagamento. Os autores são pessoas que Bolin conhecia e outras que se interessaram em escrever depois de ver um anúncio da futura revista feito pelo programador no Twitter. Com poucas imagens e sem propagandas, a revista inteira tem apenas 250 kilobytes de tamanho, o equivalente a uma imagem de baixa resolução. Mas, admite Bolin, não dá pensar em próximas edições, sem planejar como manter o negócio financeiramente. As opções consideradas são patrocínios e crowdfunding, financiamentos coletivos feitos pela internet.