Novidades na OLX

A OLX, líder no mercado de compra e venda online no Brasil, anuncia Bruno Valle como novo diretor de Strategy & Planning da empresa. O executivo terá como desafio de desenvolver e alinhar a estratégia e visão geral da OLX, que inclui a estratégia de precificação da companhia, o suporte analítico às principais iniciativas de monetização e o desenvolvimento de novos e potenciais verticais.

Papa da Negociação

Empresários poderão ter acesso ao Master Class do empreendedor imobilário, ex-conselheiro, vice-presidente executivo e principal consultor da Organização Trump, George Ross - também conhecido como o papa da Arte da Negociação. O evento Mastery é promovido por Rafa Prado e acontece nos dias 17 e 18 de março, em São Paulo, com ingressos a R$8 mil reais.

Investimento

Um total de R$ 1,6 milhão será doado a 13 novos projetos de conservação da natureza em todo o Brasil. Selecionadas por meio de editais públicos lançados no segundo semestre 2017 pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, as iniciativas serão desenvolvidas em diversos biomas brasileiros e nos ecossistemas costeiro e marinho. No Paraná são quatro os projetos que receberão apoio financeiro e que, juntos, somam cerca de R$ 607 mil.

Litoral

No próximo dia 03 de março, a partir das 09h, o Ekôa Park será aberto para visitação em Morretes (PR). Criado com o objetivo de aproximar a natureza da vida das pessoas, o parque terá diversas atrações para toda a família. O nome vem do tupi guarani e significa morada.

Bitcoin

A Wuzu lança no Brasil, em fevereiro de 2018, uma plataforma com as quatro principais criptomoedas, o Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin, por meio de uma tecnologia de última geração, conferindo às transações com criptomoedas agilidade, segurança e conformidade com todos os padrões da indústria financeira global. Nos últimos 13 meses, o volume negociado em Bitcoin no Brasil saltou de R$210 mil para R$113 milhões por dia, segundo dados do mercado.

* A partir desta quinta-feira (01), a caranguejada da Petiscaria do Victor, em Santa Felicidade, ganha preço especial de encerramento da temporada, de R$ 72 por R$ 59,90, até 10 de março.

* Em audiência pública realizada no início de fevereiro o juiz da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, Eduardo Milléo Baracat anunciou a data do dia 4 de maio para o leilão do Hospital Evangélico, Faculdade de Medicina e o plano Saúde Evangélico.

* A novidade da cervejaria Barco Brewers está prestes a chegar em Curitiba. Nesta quinta-feira (1), os apaixonados por chope vão experimentar a Head Shot com lançamento no Lounge Batel.

* No próximo sábado (03), a partir das 12h, uma grande festa marca a reinauguração do Curitiba Sunset Café. Após quatro meses em obras, o polo gastronômico abandona o formato com food trucks volantes e aposta na fixação de três operações.

* A PwC Brasil deu início ao recrutamento de trainees na edição 2018 do Programa Nova Geração. São cerca de 400 vagas para estudantes matriculados a partir do 2º ano da graduação ou formados há, no máximo, dois anos.