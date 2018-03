Operação apura lavagem de dinheiro na compra de imóveis rurais

A Polícia Federal do Mato Grosso cumpre, nesta manhã de quinta-feira, 1º, 20 mandados de busca e apreensão em Primavera do Leste, Paranaatinga, ambas no Mato Grosso, e Foz do Iguaçu e Cascavel, no Paraná. As buscas são para apurar o envolvimento de empresários da região da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) em crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa para a compra de fazendas no Mato Grosso.

Ao todo foram adquiridos mais de 12 imóveis rurais por meio de um grupo informal de investimentos, com pagamentos em dinheiro e sem origem declarada. A investigação começou em meados de 2015

As ações receberam o nome de Operação Tamareira está sob coordenação da Superintendência da Polícia Federal do Mato Grosso. Todas as informações serão prestadas por aquela superintendência.