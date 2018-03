Greca entrega trincheira da Ceasa, centro de esportes e biarticulados

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

A população de Curitiba terá motivos concretos para comemorar os 325 anos da cidade, em 29 de março. As ações de gestão financeira, com a aprovação do Plano de Recuperação de Curitiba no ano passado, permitiram que a Prefeitura voltasse a investir em obras de infraestrutura e na zeladoria urbana nos bairros, com serviços de roçada, limpeza e tapa-buracos.

A programação da Prefeitura para o aniversário da cidade, que será celebrado durante todo o mês de março, será marcada pela entrega de duas importantes obras, que foram abandonadas pela gestão anterior: o acesso à trincheira da Ceasa, que liga CIC e Tatuquara, e a revitalização da Praça Oswaldo Cruz, no Centro. As duas intervenções vão beneficiar 280 mil moradores de Curitiba.

Além das duas obras, 25 novos ônibus biarticulados vão passar a circular pela cidade. O prefeito Rafael Greca comemora a mudança do panorama financeiro das contas da Prefeitura, que permite a volta do protagonismo de Curitiba.

“Conseguimos administrar um rombo de R$ 2,1 bilhões no Orçamento. Não é um rombo, é um abismo. Mas estamos saindo dele", disse Greca. "Para este ano, a cidade já tem negociados R$ 495 milhões com os governos estadual e federal, além de financiamentos próprios, para serem usados em novas obras em todo o município”, ressaltou o prefeito.

Entre as obras programadas estão uma nova trincheira, a construção do terminal de ônibus do Tatuquara e a melhoria do asfalto de centenas de ruas. Também terá início o término do lote 4 da Linha Verde, entre o Bacacheri e o Atuba.

Mobilidade

Em março, como parte das comemorações dos 325 anos de Curitiba, a região Sul vai ganhar uma nova ligação viária com a entrega das alças de acesso da trincheira da Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná).

A obra tem previsão para ser inaugurada no fim do mês e vai beneficiar diretamente 275 mil moradores dos bairros CIC, Tatuquara e Umbará, além dos milhares de motoristas que circulam pela BR-116 e acessam a Ceasa todos os dias.

A trincheira vai melhorar o acesso e interligar os bairros CIC e Tatuquara por baixo da BR-116, além de facilitar o deslocamento para os bairros Ganchinho e Umbará.

A conclusão da obra vai permitir a ligação das ruas Hasdrubal Bellegard, na CIC, com a Dílson Luís, no Tatuquara. O investimento da Prefeitura foi de R$ 10,6 milhões. A trincheira, além de permitir que os motoristas cruzem por baixo da BR-116 sem interrupções, vai funcionar como uma opção de retorno quase em frente à Ceasa.

Oswaldo Cruz

Outra obra emblemática para a cidade e que estava abandonada pela gestão anterior é a revitalização do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz. A obra tem previsão para ser entregue na primeira quinzena de março.

Maior estrutura pública da Prefeitura destinada ao esporte e lazer, o CEL da Oswaldo Cruz passou por uma longa obra de revitalização, que começou em fevereiro de 2015. Porém, em janeiro de 2017 as obras estavam quase paradas e com o cronograma atrasado.

Com investimentos de R$ 3,9 milhões, provenientes da Caixa Econômica Federal, o espaço agora conta com piscina externa coberta e aquecida, uma antiga solicitação dos usuários do centro esportivo, que agora poderão nadar mesmo em dias de chuva e frio.

Também foi feita uma nova cobertura para o ginásio esportivo com uma tecnologia especial, que garante maior durabilidade e resistência, colocado novo piso de madeira na quadra, adequado à prática esportiva, e construídos vestiários, banheiros e salas de dança e musculação.

A expectativa é que sejam atendidas aproximadamente 2.200 pessoas por mês na unidade.

Ônibus

Os 325 anos de Curitiba também serão celebrados com a entrega de 25 novos biarticulados para o eixo Santa Cândida-Capão Raso. Os ônibus fazer parte do programa de renovação da frota do transporte coletivo da cidade.

Até 2020 serão, no mínimo, 450 ônibus novos em circulação.